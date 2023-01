Marcela Kloosterboer contó lo difícil que fue atravesar la enfermedad de su marido

Mientras protagoniza la obra “Radojka” en Carlos Paz, la actriz Marcela Kloosterboer se tomó un tiempo para hablar de su vida privada, más precisamente del durísimo momento que atravesó en 2016 junto a su esposo.



Sucede que hace seis años, Fernando Sieling debió ser internado durante dos semanas en el área de salud mental del Hospital Italiano, tema sobre el cual Kloosterboer había esperado bastante tiempo para hablar.



De acuerdo a algunas versiones, el marido de la actriz habría sufrido un brote psicótico, y, en una supuesta reacción violenta, que habría sido originada producto de un pico de estrés, cuentan que habría roto un ventanal. En consecuencia, terminó internado dos semanas. Un año después de esa situación, Kloosterboer había aclarado: “Fue un pico de estrés, se dijeron disparates”.



En un móvil con Socios del Espectáculo, la actriz se animó a hablar de aquella angustiante situación. “Vos tuviste momentos de más exposición con tu pareja, el padre de tus hijos y siempre cuidaste el bajo perfil”, le dijo el conductor Rodrigo Lussich.



“Sí, pero tuve también momentos de persecución con la prensa si estaba de novia con un actor o alguien muy conocido. Pero con los años aprendí que si uno se queda callado y no dice nada, a los pocos días la noticia pasa y aparece otra. Así que si no te querés meter, no hay que alimentar la situación”, comentó Marcela.



Por su parte, la panelista Paula Varela remarcó: “Pero también tenes que tener mucha templanza y bancarse lo que dicen. Y más con lo que decía Rodrigo (Lussich) sobre lo que pasó en tu intimidad, con tu marido. Hay que tener mucha templanza para quedarse callada”.

Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling.



Ante esto, Kloosterboer explicó cómo hace para manejar ese tipo de situación en las que se ve expuesta mediáticamente. “Yo suelo abstraerme, pedir que nadie me cuente nada y listo”, reveló.



“Porque mi mundo no pasa por ahí. No lo escucho y listo. Decido no hacerme cargo de esa parte. Es un trabajo porque, cuando mienten, a veces uno duda”, agregó Marcela Kloosterboer.