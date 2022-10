La decepción de Marcela Kloosterboer por su experiencia como emprendedora: "Se hizo difícil..."

Hace unos años, Marcela Kloosterboer se animó a correrse de la actuación y se lanzó como emprendedora a un nuevo rubro: el de la moda. Así, Marce unió su modo de vida sustentable y de respeto al medio ambiente con su pasión por el diseño y creó Klooster´s, una marca de calzado y carteras novedosa en el mercado.

Sin embargo, pandemia de por medio, a la ex Chiquititas se le complicó seguir adelante y debió bajar la persiana. Sentada en la “mesaza” del programa de Juana Viale, Kloosterboer ahondó en este proyecto que no pudo ser y habló de las dificultades a las que se enfrentó.

"¿Vos, Marce, seguís con tu emprendimiento?", preguntó Juana, yendo al hueso, y la artista anunció, visiblemente entristecida: "No, con Klooster's no sigo más. Tenía un emprendimiento de zapatos y carteras sintéticas. Todo vegano, bah, vegano se dice ahora... Es cuero sintético y no encontraba productos".

Marcela aclaró que con la pandemia y las reglas del juego que cambiaron súbitamente, todo empezó a complicarse a la hora de importar materia prima para realizar sus modelos. “Se hizo difícil traer cosas de afuera", señaló.

Y ante la pregunta de la nieta de Mirtha Legrand de cómo vivió la experiencia de ser emprendedora en la Argentina, la actriz aseguró que, a pesar de que le “encantó”, señaló que “hay que reinventarse todo el tiempo en este país”.

“Si vas a Europa, con un problema de los que tenemos acá, se vuelven locos. Acá es cosa de todos los días", indicó, sobre la cintura argentina para superar las adversidades. "Vas para adelante y contra todo”, dijo, y agregó: “También fue en un momento en el que yo estaba embarazada y por ser mamá y tenía la idea hace mucho tiempo de hacerlo”.

“Lo pude hacer y la verdad es que estuvo buenísimo. Ojalá pueda en algún momento volver a hacerlo porque me gustaba también la idea de tener la propuesta para la gente, lo que eso representa", cerró, sobre sus ganas de poder reabrir su negocio para dar soluciones sustentables en línea con los valores que defiende.