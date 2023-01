La puerta que cerró Manuela Viale a días de haberse casado

La actriz Manuela Viale habló recientemente de lo que es su nueva vida de casada con el futbolista Federico Freire, cuando sólo pasaron dos semanas de la boda. En ese contexto, la hermana de Juana y Nacho Viale cerró sorpresivamente una puerta para el futuro.



En primera instancia, Manuela contó cómo está atravesando los primeros días de este cambio de vida. “No me cambió mucho la verdad, porque convivía con él hace cuatro años. Todavía me cuesta decir marido o mujer. Somos amigos desde los 15. Él está en la costa acompañándome y eso es lo único que cambió. Antes lo acompañaba yo y ahora lo hace él. De eso se trata un vínculo sano y lindo”, comentó la actriz.



Sobre lo que fue la celebración de su boda, expresó: “Fue más de lo que me imaginaba y salió todo muy increíble, en un ambiente íntimo con amigos y familia. Fu muy emotiva la ceremonia y lloramos todos. La fiesta fue increíble y me cuesta mucho superarla”.

Manuela Leiva y Federico Freire.



Al momento de recordar el comienzo de su relación con Federico Freire, Manuela Viale confesó que primero arrancaron como amigos y que luego la vida fue haciendo que se miraran con otros ojos.



“Nosotros somos mejores amigos desde que tenemos 15 o 16 años. Fuimos muchos años compañeros en todo, muy muy amigos. Él vivió mucho tiempo afuera, pero, cada vez que venía, siempre retomábamos la amistad. Y hace tres años, bueno, yo siento que las cosas siempre pasan por algo, nos enamoramos y comenzamos una relación juntos.



Por otra parte, la hermana de Juana y Nacho Viale se refirió a la posibilidad de tener hijos en el futuro y sorprendió con su respuesta. “La verdad es que no pienso mucho en eso. Vamos viendo el día a día. Yo re quiero ser madre, pero no estoy pendiente de eso ahora. En este momento mi meta es vivir mi relación ahora que estamos separados por el trabajo de él”, sostuvo Manuela.

“Si el día de mañana tenemos ganas de ser padres, será; y sino, no. Ojo, los chicos me encantan, pero una cosa es ser tía y trabajar en un jardín de infantes y otra es ser madre. Pero trato de no pensarlo mucho”, aseguró.



“Considero que hay que estar muy seguro de la relación de pareja de cada uno y estar muy firmes antes de decidirse a tener un hijo”, aclaró Manu Viale con mucha seguridad, enfocada en disfrutar de este momento de recién casada.