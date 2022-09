Viviana Canosa reveló que volvieron a llamarla de A24: su respuesta

Al cumplirse un mes de su sorpresiva renuncia a A24, y después de romper el silencio con una transmisión en vivo desde sus redes sociales, Viviana Canosa ahora aseguró que desde el canal volvieron a llamarla. Lo hizo durante una entrevista que realizó este miércoles en +Realidad, el programa que conduce Jonatan Viale por la pantalla de LN+.

"¿Fue censura?", comenzó preguntando Viale sin vueltas. "Fue censura", respondió ella contundente. "El día que asumió el super ministro, yo sabía que mis días estaban contados. En las primeras filas estaban dos de los dueños del canal. Massa tiene una protección mediática importante", agregó la periodista.

Luego, la conductora señaló que cuando les informó que se quería ir del canal, las autoridades le dijeron que lo pensara. "Tengo 51 años, soy una mina grande, no me pueden decir lo que tengo que hacer. Al lunes siguiente me llamaron para ver si quería volver. Les dije que no. Creo que no pensaron que yo iba a cumplir lo que decía. Me fui super angustiada, es duro", señaló.

Recordemos que Canosa se desvinculó del grupo América tras denunciar censura por parte de las autoridades del canal al impedirle poner al aire un video en el que se veía un escrache al ministro de Economía, Sergio Massa.

Luego, fue consultada por los rumores sobre una supuesta convocatoria a la política. "Este año me empecé a juntar con muchos personajes de la política que me quieren en sus equipos", respondió, y agregó: "Me tienta mucho la política, uno hace política, pero no partidaria".

"Me han llamado todos", contestó cuando la consultaron sobre qué partidos políticos se contactó, pero luego dijo que, como periodista no quiere perderse el 2023 que es un año, entre otras cosas, de elecciones presidenciales.