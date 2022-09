Revelan que Juan Gil Navarro está de novio con una mujer 27 años más joven que él

Juan Gil Navarro es de aquellos actores que guardan su intimidad bajo siete llaves. Muy reservado de su vida privada, hay quienes todavía insisten en que el ex galán de Floricienta se quedó pegado a su personaje al que Florencia Bertotti apodaba “Freezer”.

Sin embargo, el amor pudo más y, hoy, tras varios años de soltería luego de su última separación, el artista volvió a darse una oportunidad sentimental. La mujer en cuestión no es Sofía Gala, su compañera en la obra teatral Closer, con quien hubo rumores de romance, sino una joven modelo.

Se trata de Sofía Oriol, que trabajó en el programa de El Trece Corte y confección y ya es una figura conocida en el mundo fashion del modelaje. La primicia de la nueva relación amorosa del actor de ATAV 2 la dieron en LAM, a modo de enigmático.

"Él es un actor muy importante, es un galán, la característica de este romance es la gran diferencia de edad, al punto que ella lo veía en las novelas cuando era chiquitita; él tiene 49 años, mientras que ella tiene 22", dijeron en el ciclo que conduce Ángel de Brito, todavía de vacaciones en Grecia con Andrea Taboada.

“Juan Gil Navarro está muy enamorado, se separó de su última esposa, hace mucho que estaba solo y él creía que no se iba a volver a enamorar pero se enamoró de esta chica", contó Fernanda Iglesias, que aseguró tener información de primera mano sobre este tema que al artista no le gusta mucho hablar públicamente.

“A mí me lo confirmaron; fueron juntos a un lugar, hicieron un chivo, van a tener que confirmar, porque son novios”, señaló la angelita, luego de comentar que la ex de Juan era “muy celosa” y que la flamante pareja está muy feliz, disfrutando de estos primeros momentos del enamoramiento.

Fernanda agregó un dato más de la joven que enamoró al actor: “Ella había tenido un aproach con Locho (Loccisano), pero no llegaron a salir”. Por lo pronto, en las últimas horas los dos publicaron selfies muy similares en sus respectivas cuentas de Instagram donde se los ve al atardecer, con el mismo paisaje de fondo.

En mayo de este año, cuando en Intrusos empezó a circular la versión de que estaba saliendo con la hija de Moria Casán, Juan Gil Navarro se apuró en desmentir todo: "La adoro, Sofía es una excelente actriz, pero no hay nada más allá de lo que hacemos arriba del escenario de miércoles a domingos. No hay más que eso, cuando esté con alguien, lo sabrán".

"Se me conoce, y me siento muy orgulloso por eso, principalmente por mi trabajo, no por cosas que estén en la periferia de mi trabajo. Entiendo que en estos tiempos están las redes y alguien que te ve caminando por la calle supone cosas que no son", dijo aquella vez, en Implacables.