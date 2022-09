Jorge Lanata anunció cuándo piensa levantar su programa PPT

Este martes, en una entrevista radial Jorge Lanata sorprendió al anunciar cuándo piensa terminar su programa PPT (El Trece), que lleva más de una década en pantalla.

En este sentido, Lanata que su intención finalizar con el ciclo de actualidad y análisis político en 2024. "El año que viene (sigue) seguro por la elección. Y después yo quiero levantar PPT porque serían 12 años", se sinceró Jorge Lanata en diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Por otro lado, el conductor dio detalles de su nuevo proyecto. "Yo estoy laburando en un ciclo que se estrena ahora en octubre, de documentales, se llama 'H, lo que no se pronuncia' y ya estamos grabando la segunda temporada para después empezar la tercera. Y estoy metiéndome en un ciclo nuevo, todo para streaming. En las plataformas la manera de laburar es muy distinta", explicó Lanata.

Además, el periodista está involucrado en una producción que contará algunos aspectos de su vida. "Es una miniserie onda cualquier miniserie de ficción, como la de Luis Miguel. Yo no tengo injerencia en los libros, no voy a leerlos. Le pedí a mi mujer que los lea porque es abogada, y más por mis hijas, por la cosa familiar. Pero yo no opino. Tengo poder de veto si algo me ofende, pero no creo que pase", contó recientemente Jorge Lanata en su programa en Radio Mitre.

Sobre la miniserie en cuestión, el periodista sumó: "La está produciendo Star+. En principio son dos temporadas, en la primera son 6 capítulos. La está produciendo Pablo Bossi con Star+. La idea de la miniserie es de Diego Lerner, el dueño de Disney Latam. Hace un año que estamos laburando con esta historia. La serie es cero política. Yo tuve una vida rarísima... es una historia de vida, llega hasta que yo llego a la televisión".

En tanto que sobre la fecha de estreno prevista para el estreno de la miniserie biográfica en la que tres actores interpretarán a Jorge Lanata, el conductor comentó: "Todavía no está hecho el casting porque están terminando de escribir los guiones. Empezarían a grabar en enero y Star+ piensa estrenarlo a finales de 2023".