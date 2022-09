El día que Magdalena Ruiz Guiñazú interpeló Víctor Hugo Morales por su defensa al kirchnerismo

La muerte de la legendaria periodista Magdalena Ruiz Guiñazú causó una profunda conmoción en sus seguidores y varios referentes de los medios. Entre otros momentos destacables en la carrera de la comunicadora, se encuentra un cruce que tuvo en octubre de 2011 con Víctor Hugo Morales por la defensa del locutor al kirchnerismo.

Sin rodeos, Magdalena Ruiz Guiñazú le deslizó a su colega que recibía instrucciones desde la Casa Rosada, y le dijo "bajás línea" del kirchnerismo. El tenso momento se dio cuando los conductores entrevistaban a candidatos presidenciales de aquel tiempo en Radio Continental.

En el cruce, Ruiz Guiñazú deslizó que el nombre que tenía el programa de Morales, Bajada de línea (Canal 9) tenía relación con su filiación con el gobierno de Cristina Kirchner.

"Que yo bajo línea, no que me la bajan a mí...", retrucó Víctor Hugo. A lo que Magdalnea respondió: "Me parece que sí... Cualquiera que ve tu programa en Canal 9 o te escucha en Radio Continental, sabe qué defendés... y estás en tu derecho de defender tus ideas, pero no vengas a decir que el Gobierno no interviene... Vamos a las preguntas de los oyentes...".

En un tono crispado, Víctor Hugo Morales expresó: "De ninguna manera va a haber preguntas aquí si vos querés sostener que a mí alguien me baja línea en mi programa de televisión porque se llame Bajada de línea. ¿Vos pensás que a mí me bajan línea, Magdalena?. Entonces Magdalena Ruiz Guiñazú argumentó: "Yo creo que sí. No sé quien, pero ciertamente el Gobierno. Vos lo defendés permanentemente. Además, vos aquí calificaste a la prensa en general y a los colegas diciendo que son un montón de mie...".

"Jamás diría una palabra así, yo no digo eso por radio", sostuvo el locutor. "Sí, y me la aplicaste a mí también", aseguró la periodista. "No sabía...pero ¿cuándo? ¿Tenés una grabación de semejante acusación?", se defendió Morales. "No acostumbro usar los espionajes que hacen otros, no tengo la grabación, estábamos acá todos en el estudio", cerró Ruiz Guiñazú.

Poco después, cuando Víctor Hugo Morales sostuvo que “la oposición es llevada por las narinas por los medios dominantes”., Ricardo Alfonsín arremetió: “¿Por qué es tan agresivo, Víctor Hugo? Esa es una actitud que no es democrática. Tengo muchas más credenciales que los medios para oponerme al Gobierno: el partido, mi padre [el ex presidente Raúl Alfonsín], mis valores. ¿Por qué tengo que ser llevado de la nariz?”. Entonces el comunicador se retractó: “Retiro esa palabra, es una manera de señalar que siempre ellos marcan de qué se habla y de qué se discute”.

Además, en aquella entrevista Alfonsín habló de la cantidad de medios cercanos al Gobierno en ese momento. A lo que Magdalena Ruiz Guiñazú coincidió enfatizando: “En pocos países un Gobierno debe tener tantos medios a su favor".