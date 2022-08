Víctor Hugo Morales tildó de "chanta" a Horacio Rodríguez Larreta y apuntó contra los porteños

La noticia sobre la quita de planes sociales a los beneficiarios que no cumplan con la regularidad escolar de sus hijos, anunciada por el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, generó repercusiones en ciertos sectores.

Entre los que alzaron la voz se encuentra el periodista Víctor Hugo Morales, quien realizó un fuerte editorial contra el líder del Juntos por el Cambio y los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.

"El formidable chanta de Rodríguez Larreta, jefe de la Ciudad de Buenos Aires, habló de quitarle los planes sociales a gente que tiene muy poco. A gente que con eso por ahí para un poquitín la olla con 11.000 pesos", comenzó diciendo en su programa en AM 750.

"El presupuesto de educación de la Ciudad es una vergüenza comparado con lo que debería ser y con la falta que hacen. Podría haberse ocupado de sentar niños en las aulas y no sancionarlos porque algún día no van. Entienden muy poco de lo que es la vida de los más vulnerables. Un verdadero chanta por donde se lo mire. Es un personaje que desde la Ciudad está diciéndole al país lo que él sería si fuera presidente", agregó.

"Imagínenlo lo que opina de los pobres y lo que siente por la gente que la pasa mal. Simplemente descartarlos, condenarlos, humillarlos, hacerles sentir quién es el poderoso, quién es el jefe y estar con el látigo en la mano. Rodríguez Larreta es un tipo que da mucha vergüenza en lo humano", expresó.

Por su parte, el conductor cuestionó la distribución de los recursos. "La gran riqueza que se generó para el país tuvo expresión máxima en la Ciudad de Buenos Aires. Han podido arreglar las calles, las plazas y eso que al vecino particularmente le interesa y no la educación de los chicos, porque la mayoría de esa gente acomodada tiene resuelto el problema", siguió.

"No se puede vivir haciendo pequeñas encuestas para ver lo que la gente quiere escuchar. Lo que nutre a Rodríguez Larreta es el desprecio que un sector social siente por otro y lo que le sirve es que esta es una ciudad muy volcada a la derecha, egoísta, insolidaria y de gente que en buena parte está acomodada y tienen todo servido en bandeja. El problema no se trata de tener o no tener un auto, sino tenerlo yo y que no lo tenga el otro. Esa es la Ciudad de Buenos Aires", concluyó.