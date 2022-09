Claudia Lapacó contó la verdad sobre la muerte de Rodolfo Beban

Hace unas semanas el mundo del espectáculo lloró a mares la partida de Rodolfo Bebán, ese mítico actor que engalanó las tablas y la pantalla durante décadas y que derrochó su talento por doquier. En las últimas horas, su ex esposa Claudia Lapacó habló del desenlace y la enfermedad que lo aquejaba.

La célebre actriz configuró un matrimonio muy mediático con Rodolfo, del que aterrizaron en el mundo dos hijos Rodrigo y Diego. A pesar del cierre de esa trama amorosa, que se caracterizó por ciertos comportamientos erráticos del artista, Claudia le prodigó palabras bellas.

En cuanto al encadenamiento de los acontecimientos que derivaron en la muerte de Bebán, Lapacó contó: “Falleció hace unos días y lo lamento profundamente. Es lo que le tenía que pasar porque él no estaba bien, ¿y para qué iba a seguir acá?”.

En charla con Detrás de escena, de AM 540, la protagonista de decenas de éxitos desmintió una información que rondaba sobre los últimas días de su ex. “ Estaba en su casa, no estaba internado en un geriátrico como dijeron por todos lados. No, no, no. Estuvo unos meses en un geriátrico y ahí estaba fenómeno y quiso volver a su casa. Inmediatamente, mis hijos lo llevaron otra vez a su departamento", aseguró.

Una de las incógnitas sobre la salud de Bebán se entrelazaba con su capacidad de entendimiento de la realidad. Por eso le consultaron: "¿Estaba consciente en el último tiempo?". Eso activó la descripción de Lapacó: "Sí. La consciencia la tenía, sí”.

La actriz profundizó en los síntomas que se apoderaron del cuerpo de Rodolfo y narró: “Lo que pasa es que ya cuando hicimos la obra juntos, le había empezado el Parkinson y se cuidaba mucho de sostenerse la mano y no se le veía nada en el escenario. Después fue progresando desgraciadamente la enfermedad".

"Mis hijos lo sufrieron mucho y es muy doloroso pero entienden que es lo mejor que le podía pasar porque ya no estaba bien él. Es un horror seguir viviendo así porque ya no sos vos”, concluyó Lapacó respecto al sufrimiento que transitaba su ex marido.