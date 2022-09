Laurita Fernández se sorprendió con la inesperada decisión de Nicolás Cabré

Laurita Fernández se encuentra viviendo un gran presente laboral con su programa en la TV y con la obra de teatro que protagoniza junto a Benjamín Vicuña. Este domingo, brindó un móvil a Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve, y señaló: "Estoy trabajando un montón y en los ratitos que tengo libre me veo con mi familia o amigos".

Y detalló: "No estoy en ningún tipo de relación. Yo estuve de novia mucho tiempo, con Nico y parejas anteriores, y es la primera vez que estoy sola y lo disfruto, me gusta estar conmigo".

Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Luego, cuando le consultaron sobre la inesperada decisión que tomó Nicolás Cabré al abrirse una cuenta de Instagram, indicó: "¡Me sorprendió! ¡Por eso se lo comenté en las redes! En la época en que estábamos juntos, él siempre estaba ‘a punto de’, pero después dudaba y se tiraba para atrás ¡así que me alegra! Nico me vino a ver cuando estábamos a punto de estrenar, porque queríamos traer gente con experiencia y él es un capo total…y le gustó mucho y me dio su devolución".

Fernández y Cabré tuvieron muchos idas y vueltas en su relación y desde hace ya unos cuantos meses no están juntos. Su ruptura fue a fines del 2021 y en ese entonces, Yanina Latorre contó los motivos. "Laurita está aburrida. Dice que se llevan bien, que está todo bárbaro pero que es un pibe que tiene diferentes intereses. Ella es joven, quiere salir, divertirse, tener vida social y él es más quedado, muy fóbico, quiere estar siempre encerrado", señaló la angelita.

"Tienen intereses diferentes ese es el problema. Siempre cortan por lo mismo y después terminan volviendo", enfatizó la panelista.