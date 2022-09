De qué trabaja Octavio Borro, el galán de Jugate Conmigo

Fue uno de los tantos jóvenes talentosos que formó parte del staff de Jugate Conmigo, un ciclo de entretenimientos, juegos y concursos que contó con la conducción de Cris Morena. Allí, Octavio Borro, el personaje en cuestión, trabajó junto a Romina Yan, María Susini y Hernán Caire, entre otros.



Borro transitó los mejores años de su juventud durante su paso por el programa que en las tardes maravillaba a través de la pantalla chica. Los televidentes esperaban ansiosos el inicio de cada programa.



“Llegué al mundo del espectáculo de pura casualidad. Me había anotado en una agencia para hacer publicidad y al primer casting que me mandaron fue para Jugate Conmigo. Y ahí quedé. Fue muy extraño porque ni cantaba, ni bailaba, ni actuaba. Son esas cosas que se dan y fue una época muy linda, de muchas emociones”, expresó en una charla con La Nación.





Para Octavio, la participación en el ciclo de Cris Morena representó su salto a la fama. Luego, logró obtener otros papeles en novelas como “Paraíso Rock”, “Costumbres Argentinas”, “De Corazón”, “Rebelde Way”, “Chiquititas” y “Son Amores”.



No obstante, y a pesar de que ya estaba instalado en el mundo del espectáculo, con el paso del tiempo comenzó a preguntarse si podría realmente vivir de la actuación. Esa incertidumbre se apoderó de él y decidió alejarse de los medios.



El actor de 50 años abrió su propia empresa de carpintería, la cual se puede encontrar en Instagram como “Octavio Borro Muebles”. Allí realiza todo tipo de trabajos y, evidentemente, significó una salida laboral muy exitosa para él.





“Me enganché con la carpintería y me di cuenta de que es lo mío, porque soy más feliz haciendo muebles que trabajando de actor. Y es un trabajo que depende de mí, no tengo que esperar a que me llamen”, comentó Octavio.



Hace un año decidió retomar su pasión por los medios y se incorporó al programa “Hogar dulce hogar”, conducido por Eugenia Tobal. Allí cumplió el papel de asesor y jurado, además de combinar sus dos pasiones: la carpintería y el entretenimiento.