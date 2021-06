Jey Mammón se refirió al desafortunado comentario de Cris Morena

Anoche, Cris Morena estuvo como invitada en Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammón en América. La productora se animó a responder a las insólitas preguntas del cuestionario 21 a las 21.

A propósito de los 30 años de Jugate Conmigo, el conductor le consultó si haría una remake del exitoso programa. Al ver que la invitada levantó la paleta del SÍ, le preguntó a quién le gustaría para la conducción. "A Santiago del Moro", respondió rápidamente, para luego agregar: "Vos, bajando un poco", marcándole que está con algunos kilos de más.

El polémico comentario generó repudio en las redes sociales, donde cientos de usuarios dejaron su opinión al respecto. "Discriminadora como siempre"; "Así la hija sufrió trastornos alimenticios toda su corta vida"; "Ojalá algún día los actores hablen de lo que realmente padecieron en sus producciones"; "la veo hacer la seña de gordo y es horrible, recordará que su hija sufrió trastornos alimenticios?", fueron algunos de los mensajes publicados.

Esta tarde, el conductor estrella de América brindó una entrevista radial al ciclo de Fabián Doman en Radio La Red y se refirió a la polémica.

"Yo no conocía a Cris, cuando la vi antes del programa se hizo un silencio, nos agarramos las manos y nos miramos un rato, fue como algo energético, yo la admiro muchísimo. Ella me dijo que estaba muy nerviosa y yo le dije ´¡Yo ni te imaginás!´. Me dijo que nos relajemos entre los dos. Lo cuento porque me parece que cuando uno está nervioso a veces dispara para cualquier lado, además es un programa que disfruté mucho porque me pareció hermoso desde la nota hasta la parte musical. Descubrí en ella una mujer que yo ya la sabía, empoderadísima y súper generadora, pero tenerla ahí cerquita se magnificó", dijo Jey.

Sobre el comentario que se viralizó en las redes sociales, comentó: "Probablemente sea un concepto de tele con gente que responda a ciertos cánones, no tengo idea, pero la realidad es que yo dije lo que pienso, no tengo más nada que agregar. Sin embargo a mí me hizo más peso, personalmente, porque no me afectó el comentario. Entiendo la repercusión porque hay cierto de miles de personas del otro lado, entonces cuando uno habla en tele no le habla solamente al que está ahí, te estás metiendo en las casas de los demás. Yo soslayé mucho más el momento, nos divertimos. Sí, obvio, el acento está puesto en ese momento pero te tengo que decir que a mí no me afectó en lo más mínimo porque ya lo tengo trabajado".