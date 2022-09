Jey Mammón contó cómo fue el incómodo momento que vivió con un espectador: “Me dijo que…”

Jey Mammón quedó a cargo de "La Peña de Morfi" tras la muerte de Gerardo Rozín. Y si bien confesó que es una tarea difícil mantener el nivel, es algo que intenta disfrutar tal como hubiera querido el famoso. El conductor se muestra tal como es y eso hizo que el público le tomara cariño rápido.

Hace un tiempo en diálogo con María Laura Santillán abrió las puertas de su corazón y dio detalles de su vida junto a su padre: "Antes de venir para acá me acaba de dar una señal. Él me da señales a través del panadero. Se me acaba de aparecer un panadero en mi casa".

"Y al lado del piano. Porque él está ligado con el piano, con la música. Tengo una profesora de canto que viene una vez por semana, vino recién, acabo de terminar la clase, me vine para acá. En el momento en que me senté a tocar el piano, porque el piano tiene mucho que ver con él y conmigo, con la relación que tenemos", continuó.

Y agregó: "Él se fue cuando yo empezaba el programa el año pasado, Los Mammones. Cuando Roque se va, el piano se abre, su piano estaba cerrado con llave. Vos lo sabés. Mi abuelo se lo había cerrado con llave. Yo sé que soy repetitivo, pero esto me acaba de pasar. Antes de venir para acá el panadero apareció cuando yo me senté en el piano y me puse a tocar".

"Cada vez que abro el piano él aparece y su señal aparece. Yo vivo en un piso 15, ¿entendés? Y cuando le digo a Euge, la profe, que no entiendo, ¿puede haber un panadero en un piso 15? Ella me dice “es tu papá”, como diciendo “a qué le buscas la explicación”. Él se manifiesta y yo lo sé", expresó.

Ahora bien, hace algunas horas Jey Mammón se convirtió en noticia al contar el insólito e incómodo momento que vivió con un espectador de su obra. Fue en La Peña de Morfi donde decidió contar qué ocurrió cuando decidió encarar al joven: "Ayer, justo, me vino… Uy, no sé si contarlo. No sé si es para el aire".

"Ayer me vino a ver un chabón al espectáculo. Le dije lo bueno que estaba y el chabón, ¡era seminarista! ¡Se iba a hacer cura! En realidad me dijo ‘me voy a hacer cura’ y ahí yo le dije ‘¡cómo te vas a hacer cura!’. ¡No lo hagas! No sé si se lo dije o lo pensé, pero a veces no sé si está tan bueno ser honesto", finalizó.