Flavio Mendoza mostró el increíble talento de su hijo Dionisio

Flavio Mendoza cumplió su sueño, ese que refería a convertirse en padre. Una faceta que le encanta y que se le da naturalmente con mucha facilidad y sobre todo mucho amor para con Dionisio. Embobado con su pequeño, el director teatral compartió unas imágenes de la habilidad de su niño para lo circense.

En pleno desarrollo de su nueva apuesta titánica en lo artístico, con esa estructura descomunal que mixtura facetas de toda índole como acrobacia, baile acuático, cuadros de revista y humor, Flavio aprovechó todo ese mundo para jugar con el gurrumino.

Como cualquier padre orgulloso, Mendoza no pudo contener la pulsión de filmar al niño, de captar ese momento espectacular donde el enano de cuatro años se suelta a nadar, a colgarse de los arneses, a bailar, a absolutamente todo, con la ayuda de Gisela Bernal. Una verdadera sorpresa.

En el posteo de su cuenta de Instagram, el famosísimo productor escribió: “Él es todo lo que está bien. Mi chancho, mi chino, mi amor”. Una introducción con la que dejó en claro todo lo que vibra en su interior con ese sol que ilumina cada uno de sus días

“No dejo de sorprenderme a cada momento todo el amor y emoción que me causa verlo crecer así, simple, amoroso, travieso, pero sobre todo verlo crecer feliz. Acompañándome en esta gira de Stravaganza. Solo puedo decir que soy un hombre afortunado. Gracias Dios y universo por tanto”, agregó.

En relación al método que optó para convertirse en padre y la comunicación de esa práctica distinta a otras a su hijo, Flavio contó: “Yo le expliqué, pero no le expliqué todavía cómo llegó al mundo porque no lo entiende. Él antes decía: ‘Yo tengo papá’. Y un día él me preguntó: ‘Papá, ¿yo tengo mamá?’. Estaba muy enfocado en saber. Y yo le dije que no tenía mamá. Entonces, me dijo: ‘Ah’. Y quedó ahí”.

Con mucha valentía y sin tapujos, Mendoza profundizó en su pensamiento al respecto, su postura y sostuvo: “Hay que contarles y explicarles todo de una forma súper natural, porque los chicos absorben todo. Hay gente que solo le dice que no tiene mamá, pero no le explica nada”.