Los espectáculos recomendados de MDZ para este fin de semana

En esta nota, MDZ te recomienda los espectáculos más destacados de este fin de semana en Mendoza. Una ecléctica grilla de propuestas en distintas salas y espacios culturales de la provincia.

Un recorrido por lo más destacable del teatro, la música y el cine. Pasen y elijan su plan.

Teatro

Risa maestra y Chapote

Antes de su gira por México, el actor y clown Víctor Di Nasso reúne en el escenario a sus personajes más emblemáticos (el payaso Chapote y la maestra Marita Parangachully) con un único objetivo: hacer estallar en risas al espectador.

Viernes 30, a las 21:30, en Umbrella Bar (San Juan 456, Ciudad de Mendoza). Reservas al 261 333-0824.

Crónica de un Romance

Teatro, danza y música en vivo se funden en este espectáculo para evocar la memoria del gran Leonardo Favio. Es una versión libre basada en los aclamados largometrajes Crónicas de un niño solo y El Romance del Aniceto y la Francisca del destacado cineasta mendocino.

Viernes 30, a las 21.30, en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza). Entrada en EntradaWeb.

Capricho musical

Cuatro intérpretes y un pianista invitan al espectador a sumergirse en un viaje musical a través de historias y canciones icónicas de películas y musicales que marcaron a más de una generación. Escenas y melodías se intercalan para ofrecer un show dinámico, con mucho humor y también, emoción.

Estreno. Viernes 30, a las 22:30, en el Teatro Tajamar (Av. San Martín 1921, Ciudad de Mendoza). Entradas en EntradaWeb.

Tomba Tutto Cuore

Gustavo Casanova escribe y dirige este espectáculo para toda la familia que lleva al teatro la historia de Antonio Tomba, un ciudadano italiano ilustre que llegó a Mendoza y forjó una gran empresa familiar.

Estreno. Domingo 2, a las 20, en el Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Entradas en EntradaWeb.

Música

Bandalos chinos

La banda nacional del momento regresa a la provincia para presenta su nuevo disco "El Big Blue". El grupo combina a su estilo lo más fresco del rock y pop, siendo una de las propuestas musicales más llamativas de la nueva generación de la escena nacional.

Bandalos Chinos integra el pop y el rock nacional, con la canción latinoamericana, creando un disco sabroso y adictivo, de canciones que exigen ser escuchadas una y otra vez. En una época donde los artistas pop apuestan cada vez más por la sobreproducción de los temas, El Big Blue nos muestra a los Bandalos Chinos, de la mano de Adán Jodorowsky, eligiendo un camino diametralmente opuesto: volver a lo básico, a los instrumentos esenciales, a la grabación en vivo, a la cinta analógica.

Viernes 30, 21:30 hs , Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad), Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com.ar.

El Bustelo viene sonando: Edición Primavera Malbec

Hasta el 2 de octubre, los los jardines del Auditorio Ángel Bustelo se llenarán de música, de 20 a 24, con entrada libre y gratuita. Una actividad al aire libre actividad llena de música y talentos locales.

Este ciclo propone disfrutar de boleros, ritmos latinos, ska, cumbia y cuarteto, a cargo de artistas mendocinos. Además, se podrá acceder a la oferta gastronómica del lugar, con food trucks y bodegas seleccionadas, en una imperdible propuesta cultural y recreativa.

La grilla de este fin de semana:

Viernes 30

Kenay

Luis Lucero y las 18 cuerdas

Tavo Murúa

Sechólaburra

Sábado 1

Ska-bch

José Luis Miralles en Banda

La Suite 322

The Cariocas

Domingo 2

Un espectáculo romántico, con los mejores boleros

La Muy Guacha

Donde Topa

La Súper Liga

Los Tribunos

Coldplay en versión sinfónico-coral

Los clásicos de Coldplay sonarán en versión sinfónico-coral de la mano de la Orquesta Sinfónica y el Coro de Jóvenes de la UNCuyo en el marco del 48° Aniversario del CNJ-UNCuyo. Bajo la dirección de Víctor Mederos y la participación solista en voz de David De Mata, el espectáculo tendrá doble función en el Nave UNCuyo este viernes 30 y sábado 1 de octubre.

Coldplay vio la luz en 1996 en Londres y desde entonces no ha hecho más que generar su propio brillo hasta resplandecer como la banda revolución a nivel mundial con sus espectaculares y coloridos shows, su calidad musical y el fenómeno que en pocos días presentará nada menos que diez shows en vivo en Argentina.

Infaltables como Paradise, Viva la vida, Something like this, Human Heart y Sky full of stars serán algunos de los temas arreglados por el talentoso músicos mendocino Martín Vicente, que formarán parte del concierto a cargo del maestro uruguayo Víctor Mederos y la participación solista en voz de David De Mata.

Viernes 30 y sábado 1, 20:30 hs, Sala Roja de la Nave UNCuyo. Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com.ar.

Rezo x vos: tributo a Charly/Spinetta

Dos bandas tributo se juntan para homenajear a dos de los artistas más importantes que dio el rock nacional. Superhéroes (tributo a Charly García) y Ella También (tributo a Luis Alberto Spinetta) presentarán un show único denominado “Rezo x Vos”.

Estas grandes bandas brindarán un show que revivirá los mejores momentos de la historia del rock de nuestro país. El show estará cargado de emociones y buenos recuerdos haciendo un recorrido por una curada selección de las discografías de Charly y Spinetta.

Sábado 1, 21:30 hs, Teatro Imperial. Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com.ar.

Cine

Argentina, 1985

Argentina, 1985 está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, quienes en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a los jerarcas de la sangrienta dictadura que atravesó nuestro país. Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de inesperados héroes para su batalla. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas.

Se exhibe en Nave UNCuyo y Cinemacenter.

La mujer rey

La Mujer Rey es la extraordinaria historia de las Agojie, el grupo de guerreras que protegió el reino africano de Dahomey en el siglo XIX con habilidades y una ferocidad nunca vistas en el mundo. Inspirada en hechos reales, La Mujer Rey narra el viaje épico y emocional de la general Nanisca (la ganadora del Oscar Viola Davis) mientras entrena a la siguiente generación de reclutas y las prepara para la batalla contra un enemigo decidido a destruir su modo de vida. Hay cosas por las que vale la pena luchar.

Se exhibe en Cinemark, Cinépolis y Cinemacenter.

Sonríe

Después de ser testigo de un extraño y traumático accidente que involucró a una paciente, la Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon) empieza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicarse. A medida que el terror comienza a apoderarse de su vida, Rose debe enfrentarse a su pasado para sobrevivir y escapar de su horrible nueva realidad.

Se exhibe en Cinemacenter, Cinépolis y Cinemark.

Súper ¿quién?

Cedric, un actor en problemas que parece destinado a tener una vida de perdedor no tiene ni un centavo y su novia lo ha abandonado. Cuando por fin obtiene un rol principal como un superhéroe llamado “Badman” siente que todo es posible, pero el destino vuelve a atacar.

Se exhibe en Cinépolis y Cinemark