Ángel de Brito estalló contra LAM y explicó por qué no está conforme: "Estamos haciendo..."

Si bien LAM es un verdadero éxito en las noches de América, su conductor, Ángel de Brito, parece no estar del todo conforme con el contenido del ciclo y en los últimos días dejó expuesta su disconformidad.



Interactuando con sus más de tres millones de seguidores en Instagram, De Brito utiliza su cuenta no sólo para compartir información, sino también para responder preguntas de sus seguidores.



Al parecer, los usuarios habrían advertido la incomodidad, fastidio y molestia de De Brito en las últimas emisiones del programa, ya que muchas de las consultas fueron hacia esa dirección. Y él, fiel a su estilo, no dudó en responder.





“Ángel, hace varios programas se te nota incómodo. ¿Hay algo de este LAM que no esté funcionando?”, le preguntó un seguidor de Instagram. “Muchísimas. Hago lo que puedo”, contestó él.



No obstante, no quedó allí, sino que también compartió el comentario de otro usuario que le marcó que el programa “está raro” y que “no se entiende nada”. Ante esto, Ángel expresó: “Es lo que yo digo”.



Asimismo, le preguntaron por qué no estaba sentado en el programa como lo hacía antes. “Porque pedí otra cosa y no me trajeron”, comentó. Ante la insistencia de los seguidores que seguían preguntándole lo mismo, De Brito planteó: “¿Por qué les da intriga esto?”.





“¿Estás enojado con América o LAM?”, le preguntaron. “Con LAM”, contestó. “¿Por qué estás enojado con LAM?”, quiso saber otro usuario. “Porque estamos haciendo programas horribles”, explicó Ángel.



“Ayer mi novio me dijo eso. ¿Por qué está haciendo esos programas? Y nos pusimos a escuchar un podcast”, comentó alguien. Ante eso, el conductor no tuvo problemas en compartir el comentario y hasta se manifestó de acuerdo. “Tiene razón”, sostuvo.