Ángel de Brito reveló cuántos "dólares Qatar" le pidió Tamara Báez para dar una nota en TV

Un escándalo mediático resonante estalló en torno a L-Gante, en esta ocasión no se vincula con algunas reacciones singulares con vecinos o por sus supuestas infidelidades con una bailarina, sino que gira alrededor de la polémica separación de Tamara Báez. Y como derivación se produjo una bomba de Ángel de Brito sobre una exigencia millonaria de la joven.

Todo el coqueteo con Wanda Nara, los rumores de encuentros con Luli Romero, la alta visibilidad y un sinfín de factores provocaron la ruptura de la pareja. Eso se maximizó con una serie de posteos de Tamara en los que exhibió chats privados con Elián Valenzuela.

En esas conversaciones ambos se recriminan, se lanzan acusaciones y se lo percibe a L-Gante ejecutando un ataque de celos a pesar de sus comportamientos. En definitiva, se lee claramente como Báez le pregunta sobre Wanda. Todo surgió después de la revelación del músico sobre que hace dos meses está soltero.

En todo ese contexto, Ángel de Brito activó un explosivo, porque se animó a publicar una exigencia impresionante de Tamara. Todo se enrola en el deseo de convocarla a LAM para hablar de la separación del padre de su hija Jamaica y la vinculación con Wanda.

Parece ser que una persona que maneja a Báez, o que al menos la ayuda como una especie de asistente, dialogó con la producción del ciclo de América y le trasladó la irrisoria cifra que pretende la joven para aceptar brindar una entrevista.

Un número estrafalario. Ángel saltó a su cuenta de Twitter y posteó: “5.000 dólares Qatar pide la ex de elegant por la nota. #LAM”. A lo que le agregó la captura del chat que mantuvo su equipo de trabajo con los allegados de Tamara.

Ahí se lee los pedidos de Báez: “Tiene que ser bueno el pago sino no hay manera. Ella es cero mediática. Tiene que ser tentador, sino es un no rotundo. Esta chica tiene muchísima llegada y no quiere dar que hablar a nadie”.

Hasta que la productora de LAM le consultó: “¿Cuánto pide?”. Lo que produjo la revelación de la cifra millonaria en moneda extranjera: “Por menos de cinco mil dólares no va a dar notas”.