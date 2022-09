La dura posición de María Fernanda Callejón contra su ex tras la infidelidad: “Yo no…”

Hace unos meses, María Fernanda Callejón terminó su relación con Ricky Diotto, en medio de presuntas infidelidades por parte de él, quien además es el padre de su hija Giovanna, de 7 años. La actriz siempre optó por hablar bien de su ex pareja, para mantener una buena relación por la niña.



No obstante, ahora Callejón dejó en claro que le cerró la puerta definitivamente a una posible reconciliación. “¿Estás en etapa de suelo?”, le preguntó el periodista Pablo Lauys, en Intrusos. “Noooo, el duelo ya lo hice”, contestó la actriz.



“Las mujeres hacemos el duelo antes. Sí. No me preguntes por qué, cuál es el mecanismo. Yo estoy muy atenta, sí, a proteger a mi hija y a priorizarla a ella, que es a la que tal vez le cueste más hacer el proceso. O le cueste menos. Pero, igualmente, no es un camino fácil, porque es una dinámica distinta”, explicó María Fernanda.





Ante la consulta sobre si ya está preparada para darle una oportunidad a otro hombre, contestó: “Yo estoy abierta. Pero de verdad lo digo. Yo nunca creí en los tiempos, en eso de estar contando con los dedos. Me parece que hay que dejar que la vida fluya. Y las cosas pasan no por algo, sino para algo”.



Sobre si había tenido alguna propuesta concreta, la actriz aprovechó para sorprender con una indirecta para Ricky Diotto. “¿Sabés qué pasa? A mí me propusieron siempre, durante, antes y mientras estaba en pareja. ¡Tiroteos siempre tuve! Inclusive casada. Pero yo no chateé con nadie”, aclaró. “¿Eso lo decís por tu ex?”, le repreguntó Layus. “Ah, no sé, al que le quepa el sayo que se lo ponga”, respondió ella.



“Me separé a fines de junio. Ya está. Que pase lo que tenga que pasar. Y acá estoy”, expresó, mostrando o intentando mostrar que está disfrutando de la soltería, aunque se negó a dar detalles de lo que habló con Diotto sobre la supuesta infidelidad.





Hace unos días, en el programa de Verónica Lozano, Callejón había hablado del tema. “Cuando salieron esos famosos chats y esos comentarios, con Ricky estábamos bastante bien. Eran Chats de una supuesta infidelidad que él hasta el día de hoy me lo niega. Está todo bien, pero cuando se trata de personas, de dolor y con una menor en el medio, soy una leona. Me parece que hay cosas que tienen que tener límites”, sostuvo.



“Creo que lo dimos todo. A partir de hoy hablo por mí. Soy una mamá recientemente divorciada, lo cual no es poco. Es mucho más difícil de lo que hubiera imaginado. Elijo atravesarlo desde el mejor lugar posible. No me siento superada, pero elijo no regodearme en el dolor”, concluyó Callejón.