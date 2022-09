Ángel de Brito aclaró su duro tuit sobre el atentado a Cristina Fernández de Kirchner

Sin duda el ataque a la vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner, generó un impacto en una Argentina ya convulsionada y cualquier manifestación u opinión sobre lo sucedido deja tela para cortar.



En ese sentido, fueron muchos los famosos y personalidades conocidas del medio que expresaron su preocupación con lo que pasó con Cristina Kirchner, a quien un hombre le gatilló un arma a centímetros de distancia.



Una de esas figuras del medio fue Ángel de Brito, quien, en medio de sus vacaciones en Grecia junto a Andrea Taboada, publicó un picante y polémico tuit, que parecía hacer alusión al impactante hecho del que habla no sólo el país, sino el mundo.





“Si pasó realmente y nadie te cree, algo hiciste mal”, escribió Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, acumulando una gran cantidad de interacciones, la mayoría de ellas a favor, pero muchas otras de repudio.



Al notar que se había generado un fuerte revuelo producto de su posteo en Twitter, el conductor de LAM decidió que salir a aclarar que lo escrito no tenía nada que ver con lo sucedido con Cristina Kirchner.



“Recién vuelvo de una isla. Estoy de vacaciones, no interpreten lo que no dije. Si hablo de una pavada, no lo vinculen con un hecho trágico para el país”, aclaró De Brito citando su primer tuit.





Por último, también sostuvo que, cuando decide tomar una posición sobre algún tema referido a la actualidad del país, no tiene ningún problema en hacerlo de forma muy directa, opinando con claridad.



“La mierda que algunos tienen en la cabeza es problema de ellos. Dejen de mirar sus ombligos. Cuando quiero opinar de algo serio, lo pongo con nombre y apellido”, afirmó con contundencia Ángel de Brito.