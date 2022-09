Lourdes Sánchez contó qué cambio profundo hizo en su vida tras estar cerca de la muerte

No lo percibió, ni se imaginó semejante reto del destino, tamaño golpe que le deparó la vida. Intempestivamente, Lourdes Sánchez se topó con una situación límite, que la sumió en una prueba compleja que atravesó aireosa tras una intervención quirúrgica en 2019.

La esposa del Chato Prada transitó por un episodio muy sensible, en el que se encontró de la noche a la mañana con la necesidad imperiosa de operarse para subsanar una infección galopante que le detectaron, por la cual le extirparon las trompas de Falopio y el bazo.

Todo se encadenó de manera rauda, sin previo aviso y con la urgencia de atender inmediatamente esa afección que le descubrieron. De ese modo se sumergió en un quirófano, se entregó a las manos de los médicos y padeció la angustia y los nervios de semejante intervención.

En una entrevista con la Revista Gente, Lourdes rememoró todo lo que aconteció, toda esa etapa tan adversa de su existencia, pero que también le permitió interpretar todo con otra mirada, con otra postura ante los pormenores cotidianos de la vida.

Respecto a la gravedad de la enfermedad que le encontraron, Sánchez eludió los eufemismos, los mensajes encriptados, y exclamó: "Estuve a un paso de la muerte”. Una definición cruda, dolorosa, pero grafica lo que vibró en su interior en ese año.

A la hora de analizar todo, de desmenuzar el famoso motivo de esa confrontación con un desenlace horrendo, Lourdes ponderó lo positivo, las secuelas cálidas que recogió: “Cuando eso pasa, valorás mucho más todo, hasta lo insignificante o las pequeñas cosas cotidianas".

Claro que la magnitud de los órganos que le retiraron implica un cuidado excesivo, al menos una modificación en los hábitos. De ese modo, Sánchez confesó: "Hoy estoy bien. Me hago estudios cada seis meses, me cuido mucho, tomé otra conciencia".

Incluso reconoció que todo viró para sus ojos: "Ahora todo me parece liviano, no me hago malasangre. Antes me afectaban un montón de cosas insignificantes y hoy disfruto hasta lo malo, le busco la vuelta a decir 'Bueno, por algo pasan las cosas'".