Wanda Nara explicó si le daría una segunda oportunidad a Mauro Icardi

Son días convulsionados para Wanda Nara y Mauro Icardi, que al día de hoy están separados oficialmente, luego de que la empresaria mediática lo comunicara hace unos días en las redes sociales.



Ante de esa confirmación, hubo algunas contradicciones entre ellos. Por un lado, Mauro Icardi sostenía que seguían estando juntos, aunque reconocía que algo no andaba bien. Por el lado de Wanda, fue dejando pistas de que la relación estaba rota.

No obstante, al parecer la relación estaría rota, pero no de tal manera que no se pueda reparar, dado que ninguno de los dos parece querer soltar al otro. Y así lo demuestran con actitudes algo infantiles en las redes sociales.



Luego de publicar conversaciones en los que le reprochaba que no lo dejaba hacer su vida, Mauro Icardi parece haber bajado los humos y ahora la exposición en redes sociales es un poco más amistosa.



En ese contexto, el futbolista no se pudo resistir y, fiel a su estilo de expresar su afecto de manera desmesurada, se metió en un vivo de Instagram de Wanda Nara para escribirle un “te amo”, acompañado por el emoji de un corazón.



“Cuando hablás, te terminan criticando; cuando no hablás, también. Pero siento que fui muy clara con la historia que subí con respecto a Mauro”, comentó Wanda en la interacción con sus seguidores.





Por otra parte, desde le cuenta de Twitter del Ejército de LAM publicaron un chat con Wanda en el que la empresaria dejó unos mensajes de audio para responder si le daría una nueva oportunidad a Mauro Icardi y cómo se sentía con la situación.



“¿Cómo está actualmente la cosa con Mauro?”, le preguntaron. “Peleada la cosa, por así decirlo”, respondió ella. “¿Y creés que le darías una segunda oportunidad a Mauro? ¿Te pone muy mal la situación?”, indagaron. “Hay dos maneras de ver la vida: positivamente, como hago yo, que siempre trato de ver el vaso medio lleno”, contestó Wanda.