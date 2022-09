Las fotos de la llegada de Guns N' Roses tras cinco años de ausencia en nuestro país

Tras una serie de shows en Brasil, la banda Guns N’ Roses llegó a nuestro país este martes en la noche en un vuelo privado al aeropuerto de Ezeiza. Este viernes, el icónico grupo hará una multitudinaria presentación en el estadio de River Plate.

Con bajo perfil y un ajustado dispositivo de seguridad, solamente Slash fue captado por los fotógrafos llevando su guitarra, mientras que los restantes integrantes de Guns N' Roses lograron sortear los flashes de las cámaras.

La última visita de la banda en suelo argentino se había producido en octubre de 2017, cuando actuaron en el Estadio Único de La Plata junto a The Who. De esta manera, los fans de Guns N’ Roses tendrán su revancha tras la fecha que estaba anunciada en 2020 como cabeza del Lollapalooza Argentina 2020, evento que fue suspendido por la pandemia de coronavirus.

Slash mira a cámara en su llegada a Argentina Fotos: Grosby Group.

El cantante Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan, son los miembros originales de Guns N' Roses que están en la exitosa gira titulada We’re F’n Back! Tour.

El único show que darán en River tendrá una duración de casi tres horas, e incluye hits de icónicos álbumes de la banda como Appetite for destruction, Use Your Illusion I y II y Chinese Democracy. Además, interpretarán un par de nuevas canciones del esperado disco que lanzarán próximamente.

La llegada de Guns N' Roses al país. Foto: Grosby Group.

“Definitivamente hay una sensación de expectativas acumuladas después de no haber tenido ningún concierto real o ningún tipo de actividad real en vivo durante tantos años, después del cierre y todo eso. Así que definitivamente se está expulsando algo de energía acumulada”, expresó recientemente Slash en una entrevista radial.

En la previa del show de Guns N' Roses en Buenos Aires, la banda argentina Aribag oficiará de telonera para ir poniendo al público en clima para el gran show del grupo estadounidense.