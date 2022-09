El sentido mensaje de Andrés Ciro Martínez tras ser operado por Roger Zaldívar

Este miércoles, Andrés Ciro Martínez compartió un sentido mensaje desde su cuenta de Instagram tras ser operado por el reconocido oftalmólogo Roger Zaldívar. El líder de Ciro y Los Persas dio detalles sobre la intervención y aseguró que está viendo como nunca.

En el epígrafe de la publicación, Andrés Ciro Martínez escribió: "Hace tres meses me recomendaron a Zaldivar como oculista. No lo conocía. Cuando fui me atendió Roger, hijo de Roberto, considerado por varias publicaciones internacionales (googleen) el mejor oftalmólogo del mundo. Roger, q sigue los pasos de su padre, me dijo en 15 días te opero. Yo solo iba a buscar una receta".

Luego, Martínez reconoció la labor de Roger Zaldívar detallando: "A los veinte días estaba viendo quizá como nunca vi. La operación es en dos días. Dura ocho minutos cada una. El segundo día, antes de la intervención, me mostró cómo se veía desde afuera. ¿Vieron “La naranja mecánica”? Algo así. Pero no duele. Con la impresión fresca me surgió un poema. Y en agradecimiento a su “magia” es que lo comparto con uds".

El sentido posteo de Andrés Ciro Martínez dedicado a Roger Zaldívar.

La poesía que Andrés Ciro Martínez creó bajo la inspiración del trabajo de Roger Zaldívar dice:

A Zaldívar, padre e hijo.

Allí donde el alma más se expresa,

hunden su sabiduría padre e hijo,

hojas húmedas, azul claro la mesa,

son escribas en ritual calmo y prolijo.

Su trabajo es ciegamente vigilado,

mientras trazan un futuro cristalino.

Queda fuera de su alcance, eso es privado,

el que elijas ver gigantes o molinos.

En menos de lo que duran unas copas,

las uvas volverán a tener brillo,

sabrás dónde ha caído tu pelota,

verás correr feliz a tu potrillo.

Y la guía de la mosca en el almíbar,

la letra en el cartel de tu camino,

será por siempre parte en tu destino.

El arte de las manos de Zaldívar.