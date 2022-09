El dramático momento que atraviesa el cocinero de La Peña de Morfi

Santiago Giorgini vive momentos de profunda tristeza luego que parte de su casa se incendiara el fin de semana. El chef de La Peña de Morfi (Telefe) compartió con todos sus seguidores en las redes sociales detalles de lo sucedido. Además, reflexionó sobre el traumático momento.

"¡Estamos sanos y salvos! ¡Estamos vivos! Jamás imaginé que alguna vez tendría que escribir algo así", comenzó expresando Giorgini en su cuenta de Instagram.

Junto a algunas fotos que describen la gravedad de lo sucedido, el cocinero detalló: "Ayer a la tardecita el motor del secarropas se quemó, empezó a prenderse fuego y siguió propagándose; nosotros dormíamos la siesta".

Luego, agregó: "Las chicas por suerte no estaban, los vecinos gritaban y no escuchábamos nada. Santi de pronto se despertó aturdido, bajó, yo lo seguí. Todo era humo. No veíamos nada".

"Yo creo que mis suegros y mi papá tuvieron mucho que ver, tenemos tres Ángeles de la guarda, lo sé", comentó, y luego admitió que siguen en shock: "Estamos seguros de algo, que si nos preguntaran: ‘¿Qué salvarías de tu casa en un incendio?’, contestaríamos: ‘Nada de nada, sólo nosotros’".

"La vida es un regalo precioso. Gracias Universo, por dejarnos seguir acá. Y gracias a los mejores vecinos del mundo… ¡los nuestros! A todos los que se movilizaron enseguida para rescatarnos", reflexionó invadida por la gratitud. "Nos esperan semanas complicadas. La casa quedó inhabitada por el hollín. Seguimos muy movilizados, conmovidos y agradecidos".



"Era un secarropas, pero podría haber sido cualquier otro artefacto. Repitamos juntos: ‘Nunca más voy a dejar artefactos en funcionamiento si no estoy cerca para poder controlarlos’", sentenció para finalizar como forma de reflexión.