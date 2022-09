Jorge Lanata tildó de "hipócrita" la acción de los alumnos que toman colegios

En estos días, en la ciudad de Buenos Aires se han desarrollado una serie de toma de colegios que podrían replicarse en distintos puntos del país, y Jorge Lanata hizo un duro análisis sobre la situación, tildando de "hipócritas" a los alumnos que llevan adelante esta acción.

Los estudiantes protestan por la baja calidad de las viandas, mientras la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, asegura que las tomas han sido propulsadas desde la UTE y el kirchnerismo..

Durante el pase radial con Eduardo Feinmann, Jorge Lanata expresó contundente: “Es un delirio todo esto, todavía están tomados tres colegios. Me van a putear todos por esto, pero me parece hipócrita que chicos de la clase media de la Capital se quejen por la vianda en un país donde la gente no come”.

Luego Lanata redobló: “Son pibitos que viste, andá y comprate la comida, y no rompas la pelotas”. A lo que Feinmann agregó: “Pero ellos dicen que con hambre no se puede estudiar”. “No me jodas, porque están mintiendo. Me parece hipócrita realmente”, remarcó el líder de PPT.

Poco después, Guillermina Tiramonti, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador y Magíster en Educación y Sociedad de FLACSO Argentina, coincidió con los periodistas durante una entrevista al explicar: “Los chicos que pertenecen a clases medias y medias altas, que son hijos de profesionales, hacen de la toma una actividad práctica de cómo se es líder político: demuestran cómo han aprendido a hacer política en la Argentina”.

Acto seguido, la especialista sentenció: “Los adultos han perdido la capacidad de regular la vida de los jóvenes, es un proceso muy amplio de desinstitucionalización, es un proceso de destrucción de la organización de la sociedad”.

Para dejar en claro el alcance de su opinión, Jorge Lanata aclaró: "Nadie puede decir que no existan los centros de estudiantes, lo que pasa es que no tienen que ser más importantes que el colegio. Si el centro de estudiantes es más importante que el colegio, estamos en un problema”.

Finalmente, Lanata subrayó: “Esto que hoy expresan es mentira, porque son chicos de clase media que no van a comer al colegio”.