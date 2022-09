El video inédito de Luisana Lopilato que la convirtió en viral

Luisana Lopilato sacó a la luz un video de hace más de 25 años que hizo emocionar a sus seguidores. Es que la actriz mostró cómo fue su primer casting en su cuenta de Instagram junto a algunos videos de su infancia.

Los primeros pasos de Luisana Lopilato en el mundo de la actuación los dio de la mano de Cris Morena. El tiempo pasó, ella creció y ya han pasado más de 25 años desde aquella primera vez.

Por eso para recordar y agradecer por el acompañamiento a lo largo de su carrera, mostró cómo fueron sus inicios.

Mediante su cuenta de instagram, en donde tiene más de 6 millones de seguidores, publicó una foto de una de sus primeras actuaciones y dos videos de sus primeros casting. Esto emocionó a sus seguidores, que la llenaron de comentarios.

Pero el video no fue todo lo que les regaló a sus fans, sino que también escribió unas palabras para expresar su sentimiento: “¡Mis mejores recuerdos! Actuando desde que soy así de chiquita o cuando mi mamá me buscaba por el cole para irnos corriendo a un casting o cuando quedaba para algún comercial y en la calle me reconocían: "mirá, la chica del comercial", y no lo podía creer”.

“Había algo de ese día a día que me gustaba, que sentía que quería más. Siento que mi vida dio un giro por completo cuando me eligió Cris Morena a mis 10 años y le voy a estar siempre agradecida”, mencionó agradeciéndole por ser la persona que le permitió iniciarse en esta profesión que se convirtió en pasión.

“No dejo de ser consciente cada día de lo afortunada que fui y soy de trabajar de lo que tanto amo porque supe siempre que no iba a ser fácil. Por eso, estudio y me sigo preparando para tener más herramientas para cada papel y es algo que me importa inculcarle a mis hijos, prepararse para conseguir lo que uno quiere”, expresó Luisana Lopilato.

Para culminar con los agradecimientos, le dedicó unas palabras a quienes la acompañaron desde el primer momento: “¡Y todo se puso mejor con el amor y el reconocimiento de ustedes! Son ustedes los que me abrieron las puertas de sus casas y me aceptaron. ¡Gracias!”.