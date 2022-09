Un nuevo capítulo se sumó a las idas y vueltas que Wanda Nara y Mauro Icardi han tenido en su relación. La mediática se encuentra envuelta en otro escándalo por una supuesta separación con el futbolista. Desde hace días se viene hablando sobre este tema, pero ahora quien es noticia es su ex, Maxi López.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Junto a Daniela Christiansson, el futbolista agranda la familia. Su bellísima novia está transitando su tercer mes de gestación. La dupla compartió su felicidad junto a una postal en las redes sociales. En la imagen se los ve sosteniendo una ecografía junto al mensaje: "We are having a baby (en español: vamos a tener un bebé)".

En medio del escándalo de Wanda Nara, Maxi López anunció una feliz noticia

A López y Christiansson los flechó Cupido en 2014. En un primer momento, sus encuentros eran espaciados ya que ella debía viajar mucho por su trabajo como modelo y él, cumplir con su entrenamiento. Sin embargo, su amor fue fuerte y sobrevivió a la distancia. Luego vino la convivencia, los viajes y los planes juntos.

Ella lo acompañó y apoyó en los momentos más duros de su mediática pelea con Wanda Nara por sus hijos varones. También, celebró con él cuando logró sanar ese vínculo con la empresaria.

Tras enterarse de la noticia, Nara no dudó en expresarse y junto a la instantánea de su ex, escribió: "Felicidades, se agranda la familia".

Noticias Relacionadas Así se encuentra Marcelo Teto Medina tras su detención