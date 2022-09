Qué significa la canción "Home" de Michael Bublé

El 28 de marzo de 2005, Michael Bublé lanzó su sencillo Home, que forma parte del álbum It's Time, el cual fue su primer éxito comercial en ventas en muchos países del mundo, como, por ejemplo, Australia. El video musical fue grabado en Los Ángeles, California, y en algunas partes en Reino Unido, y tiene casi 140 millones de visualizaciones.

Home narra la historia de un hombre melancólico que está lejos de su casa y de la mujer que ama, porque está viajando por París y Roma. "Déjame ir a casa, estoy demasiado lejos de donde tú estás, quiero volver a casa", canta en uno de los fragmentos del sencillo que tiene una duración de casi 4 minutos.

Y sigue: "Y me siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona, es como si acabara de salir. Cuando todo iba bien y sé por qué tú no podrías venir conmigo. Porque ese no era tu sueño, pero siempre creíste en mí". No se sabe si el tema está inspirado en alguna persona ya que en ese entonces Michael Bublé aún no había conocido a su esposa, Luisana Lopilato.

Fue tan exitosa cuando salió al mercado que muchos artistas hicieron sus propias versiones. Shane Hampsheir, un músico de jazz y swing, realizó su propia interpretación el 27 de diciembre de 2007, mientras que Blake Shelton, un músico country, lanzó una versión de esta canción el 1 de febrero de 2008.

It's Time es el segundo álbum de jazz de Michael Bublé, el cual tuvo un éxito de ventas de más de 5 millones de copias a nivel mundial. Además de haber sido muy popular en Canadá, también se destacó en Australia donde fue certificado de platino por la Australian Recording Industry Association ?(ARIA).

Michael Bublé tiene 10 discos, siendo uno de los más populares Crazy love, el cual debutó en el puesto número 1 en Billboard? y fue álbum número 1 en Top Jazz Álbum, además de volver a tener un gran éxito en Australia. Este trabajo estuvo acompañado por la gira llamada "Crazy Love Tour" con la cual tocó dos noches en el Estadio Aviva en Dublín, Irlanda, y las entradas se agotaron en un solo día.

Michael Bublé tiene 47 años.

"Comencé este disco sabiendo que la grabación sería distinta a las anteriores. Ahondé mucho más y a la vez este álbum era más introspectivo. Básicamente, cantaba la realidad (convirtiendo cada canción en autobiográfica), y se percibe claramente la diferencia. Regresé a la forma en la que mis ídolos hacían sus discos. Quería conseguir que la gente sintiera como si estuvieran en el estudio a mi lado", dijo en ese entonces sobre la producción del disco.

Y tú, ¿conocías la historia detrás de Home, el éxito de Michael Bublé?