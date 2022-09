El motivo por el que Michael Bublé dejaría la música

Michael Bublé es dueño de una muy exitosa carrera. Con tan solo 46 años vendió más de 75 millones de discos en todas partes del mundo y tiene en su haber una gran lista de reconocimientos, entre los que se encuentran cuatro premios Grammy.

Sin embargo, en el mejor momento de su carrera, el artista canadiense hizo una declaración que sorprendió a todos. En el marco de una entrevista, y a días de haberse convertido en padre por cuarta vez con la llegada de Cielo, su nueva bebé con la actriz argentina Luisana Lopilato, el músico piensa en retirarse.

Michael Bublé y su esposa.

Esta no sería la primera vez que Michael Bublé se aleja de los escenarios y de los estudios de grabación. En 2016, tomó la decisión de poner distancia durante dos años para priorizar la salud de su hijo Noah, quien había sido diagnosticado con un cáncer que afortunadamente pudo vencer.

Pero las palabras que dijo el artista y que causaron un fuerte revuelo en sus fanáticos fueron: Creo que no me encanta tanto, creo que me estoy acercando a pensar que tal vez pueda dejar la carrera y dedicarme a mi familia”.

Michael Bublé bromeó sobre sus ideas y contó cómo se imagina que pasaría los días alejado de la fama: “Tengo esta imagen en mi cabeza, solo yo en un campo con mis hijos y los hijos de Ed Sheeran, abrazándonos, haciendo un picnic y emborrachándonos”.

Además, en la misma charla con un medio norteamericano sumó que no siente que esté amando su carrera como debería y dijo que es algo que le pasa a muchos artistas. “No conozco a un amigo que no tenga el mismo pensamiento, quiero decir que nunca lo hacemos, parece que nunca lo hacemos realmente, muy pocos de nosotros somos lo suficientemente valientes como para decir: no, solo quiero hacer esto”, expresó.

Michael y Luisana.

Michael Bublé dejó en claro que en su cabeza, si prioridad es su familia, compuesta por su mujer y sus cuatro niños. Algo que le hace replantearse poner en pausa las giras y las grabaciones para abocarse de lleno a compartir tiempo con ellos. Con la gran fortuna que cosechó durante todos sus años de carrera, dinero no le va a faltar para tomarse un descanso.