Por qué la hija de Amalia Granata ve seguido a Marcelo Teto Medina

La reciente detención de Marcelo Teto Medina lo ubicó en el centro de todas las miradas. Muchos mediáticos salieron a hablar sobre lo ocurrido y varios lo defendieron. Una de las que se mostró a favor del humorista fue Amalia Granata quien, en el programa radial de Marcelo Polino, contó que su hija Uma lo ve seguido.

Amalia Granata

"Me parece tan cruel como lo han tratado en los medios, yo trabajé con él, como un año", señaló frente al micrófono. "Mi hija lo ve seguido porque él va a partidos de rugby, asiste, así que Uma se lo encuentra y él le dice ‘Yo trabajé con tu mamá, conozco a tu papá’, bueno la saluda. Él va los fines de semana a ver los partidos de rugby, y como mi hija juega el hockey él ve la actividad que sigue", continuó.

Y agregó: "Uma siempre me dice ‘Mamá, me saludó el señor ese que trabajó con vos, el Teto’. De verdad me parece muy injusto cómo lo trataron, yo trabajé con él, no conozco la causa, pero puedo hablar de él como persona".

"En este medio es difícil trabajar con gente buena y copada, pero el Teto es como un niño que no tiene maldad. Es inocente, bueno, generoso, no es conflictivo. Me he divertido mucho con él", detalló Granata.

Horas atrás, Adrián Tenca, abogado de Medina, reveló contó cómo se encuentra su cliente tras ser arrestado. "Está extremadamente tranquilo y esperando que lo liberen, porque sabe que no tiene nada que ver. El juez tiene tiempo hasta miércoles o jueves para resolver sobre su situación", manifestó en Secretos verdaderos.