Marina Calabró salió a bancar a la China Suárez: "Se la castiga injustamente por..."

Dentro de unos días se cumplirá un año del famoso escándalo del Wandagate, un novelón que puso a la China Suárez en primer plano y, una vez más, en el centro de las críticas cuando se supo que se mandaba mensajes hot con Mauro Icardi, entonces en pareja con Wanda Nara.

A la China “la mataron” desde muchos frentes, la señalaban como “robamaridos” y la culpable de todo ese drama. Doce meses después, la vida de la artista es otra: enamoradísima de Rusherking, todo parece discurrir de manera armónica y sin conflictos. Sin embargo, la mirada crítica siempre pesa sobre la China.

Y mientras Wanda y Mauro atraviesan su mediática separación, Marina Calabró se refirió en Lanata sin filtro sobre cómo le siguen pegando a Sangre Japonesa ante cada movimiento que hace y cada decisión que toma.

¿Una de las últimas cuestiones? La declaración de amor que la China posteó para su novio en Instagram que para algunos fue sólo un posteo romántico y para otros, un palazo para Benjamín Vicuña, su ex, quien se desligó del asunto, muy ofuscado ante el móvil de Intrusos.

Marina dejó en claro que apoya cien por ciento a la ex ATAV y que banca esta relación con el joven santiagueño con quien Suárez parece haber encontrado un punto de equilibrio y de complemento maravilloso.

"Me gustó mucho el posteo que hizo ella. Sigue a full con Rusherking. Y digo que me gustó lo que escribió, sin ningún tipo de ironía, está bueno. Es una suerte de carta abierta al amor, dirigida a él... Pero para quien quiera escucharla", arrancó la periodista en el programa de Radio Mitre.

Y explicó: "Me pareció muy lindo porque es mostrarse transparente frente a su fandom y a quien quiera leer...". Y para cerrar, Calabró salió a bancarla fuerte por todo lo que se dice de la China, que de hecho escribió una canción llamada “Lo que dicen de mí”.

"Me gustó esto porque a veces se la castiga, les diría que, injustamente, porque cada uno hace de su vida lo que quiere y lo que puede. No me quiero meter en polémicas, pero bueno", concluyó.

¿Qué decía el posteo tan comentado de la China para Rusher que es un canto al amor? “Me enamore de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamore de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él”.

“Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Porque me valora como madre, mujer y profesional”.

“Porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca”, cierra el sentido texto de la actriz.