La grave acusación dominguera de Wanda Nara a Icardi: “Sos mentiroso de casado y…”

Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi hace algunos días atrás con un fuere mensaje en su cuenta de Instagram: "Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición, las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí".

"No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que puedan entender no sólo por mí, también por nuestros hijos. Wanda", finalizó la empresaria y hermana de Zaira Nara en medio del escándalo y los rumores de romance con L-Gante.

Mauro Icardi por su parte, decidió compartir un mensaje negando la separación: "Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. No. No estamos separados. Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa. Que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho".

Como si fuera poco, en Socios del Espectáculo dieron más detalles de la ruptura del momento: "Por supuesto que el poder haber hablado con Wanda para mí fue elemental para animarme a confirmar esta información porque, en el último tiempo, supimos de varias crisis que tuvieron ellos dos".

"De diferentes conversaciones que tuvo con Wanda, surgió el hecho concreto de que esta relación estaba terminada. Ella estaba un poco sorprendida por las historias de Icardi en las redes en los días previos donde se mostraba en fotos con ella y decía que la extrañaba", agregaron.

Ahora bien, resulta que hace algunas horas, Mauro Icardi mandó al frente a Wanda Nara y publicó los chats donde la empresaria le pide por favor que le responda y le diga donde está. Sin embargo, el jugador se niega a darle detalles de su vida y hasta le pide que lo deje en paz.

Fue entonces que Wanda Nara lanzo una fuerte acusación contra su marido en medio del escándalo: "Porque sos mentiroso, de casado y de soltero. ¿No me querés decir? Ok, peor para vos. Porque sos un zorro. Me voy a dormir, no querés decirme donde estás, vos sabrás".