El motivo por cual Damián Rojo se bajó de Implacables

En las últimas horas, se conoció que Damián Rojo daba un paso al costado de Implacables, el ciclo que Susana Roccasalvo conduce en la pantalla de El Nueve. Pero, ¿qué llevó al histórico panelista a bajarse del programa? Fue la misma conductora quien lo reveló al aire.

Susana Roccasalvo y Damián Rojo en Implacables

"Me voy a poner de pie", comenzó diciendo frente a las cámaras. "Hoy vamos a despedir a un querido compañero… compañero de la época de ‘Rumores’. Vamos y venimos por los canales. Después nos encontramos en cable. Hace unos meses lo convocamos a Damián porque, para mí, es toda una garantía, un excelente profesional", continuó.

Y Roccasalvo agregó: "Él trabaja, como muchos del medio, en cinco lugares: para Clarín, en C5N con Rial, en Metro y acá. Y bueno, de pronto llega un momento en que el cuerpo pide descanso, y se descansa en sábado y domingo. Entonces habló con nosotros y lo entendimos perfectamente".

Susana Roccasalvo

Por su parte, Rojo señaló: "La verdad, Susy, yo te llamé porque quería hablarlo personalmente. Cuando me convocaron para venir me encantó, creo que llevo casi media carrera hecha con vos, porque hemos pasado por todos lados".

"Cuando me dijeron que era para trabajar con Roccasalvo, me encantó y dije que sí... Sabiendo que me estaba metiendo en un quilombo. Pero también quería mucho volver a este canal. Así que si me permiten, es un hasta luego", cerró el periodista.