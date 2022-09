La dura frase con la que Malena Pichot definió a Mónica Farro

Malena Pichot volvió a hacer de las suyas y protagonizó un nuevo enfrentamiento con un personaje del mundo del espectáculo. Luego del fuerte enfrentamiento que se vivió esta semana entre la humorista y el actor Marcelo Mazzarello, ahora fue el turno de Mónica Farro.

Todo comenzó luego de una entrevista que la vedette dio para IP Noticias. Allí, Farro expresó sus diferencias con algunos aspectos del movimiento feminista. "Yo no soy ‘muerte al macho’, a los hombres los necesitamos. Me gustan los piropos, me gustan que me abran la puerta del auto y si eso hace que no sea feminista, entonces no seré", comenzó diciendo.

"No soy de las que se van a desnudar al Obelisco y quieren que maten a los hombres. Violencia hay en todos lados. El feminismo está bueno, está bien que nos respeten, que no nos maten, que nos paguen igual. Hay un montón de cosas que me parecen bien, pero nunca me sentí en ese lugar por debajo del hombre", agregó.

Mónica Farro.

Tras las repercusiones de las declaraciones, fue la bloguera Sol Despeinada quien compartió un extracto de la nota y expresó: "El ya fotocopiado, refritado y contradictorio discurso ‘esta bueno que no nos maten...pero tampoco nos vayamos al extremo del feminismo’ (?). No sabe qué es más peligroso: un femicida/violador o una feminista".

Acto seguido, fue Malena Pichot la que decidió sumar un comentario al respecto: "Mónica Farro vive de complacer a los hombres, o sea es su trabajo literal, vive de ser agradable a la vista para los hombres y a todo lo demás. Vive de ser una fantasía de los varones, por supuesto que no es feminista", disparó contundente la humorista.