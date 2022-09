Durísimo cruce entre Malena Pichot y Marcelo Mazzarello

Argentina, 1985 es la nueva película del director Santiago Mitre. El filme protagonizado por Ricardo Darín y Pedro Lanzani obtuvo gran recibimiento en el último Festival de Cine de Venecia. Además, la película tiene grandes chances de convertirse en la elegida por la Argentina para representar al país en los premios Oscar.

El filme trata sobre el Juicio a las Juntas militares, que se realizó en el país, precisamente en 1985. Este fue un proceso judicial en el que se condenó a los jerarcas de la última dictadura militar por los crímenes y violaciones a los Derechos Humanos que realizaron durante sus gobiernos de facto, que se desarrollaron entre 1976 y 1983.

Antes de su estreno oficial, la película ya causó gran repercusión. En este sentido, Malena Pichot protagonizó un fuerte cruce con Marcelo Mazzarello. La humorista compartió su opinión sobre lo que para ella representa el estreno de una película de esta temática en el contexto actual que vivimos. "Es una felicidad que en este momento se estrene Argentina, 1985. No vi la película aún, pero siempre es bueno recordar lo valioso de ser un país que le hizo juicio a las juntas", escribió Pichot.

Marcelo Mazzarello.

Pero el mensaje rápidamente recibió una respuesta inesperada. Mazzarello, el actor que se muestra crítico del oficialismo, disintió con el concepto de la comediante. "No fue un país. Fue Alfonsin, más el 53 por ciento que lo votamos y un puñado de jueces con pelotas. El peronismo ofrecía el indulto, se opuso al juicio y no participó del informe de la Conadep", expresó el actor.

Como era de esperarse, Pichot le respondió al actor. "Hola Marcelo, ¿Vos decís que no puedo enorgullecerme de ser argentina y de que haya existido un Juicio a las Juntas porque voto al kirchnerismo? ¿O a dónde querés llegar?", disparó. Luego, agregó contundente: "Lo más triste de esta respuesta es el odio que llevás en las venas gorila (sic), porque me respondés con peronismo a un tuit que no mencionaba ni hacía alusión al peronismo en ningún momento. Si de aquí en más evitás la conversación conmigo, agradezco".