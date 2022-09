El terrible momento que atraviesa Mónica Farro: "Jamás pensé sentir este dolor"

Mónica Farro compartió su dolor en las redes sociales tras la triste noticia de la muerte de su padre. En las últimas horas, la vedette publicó un desgarrador posteo donde despidió a su progenitor.

"Papito... Jamás pensé sentir este dolor tan grande en mi corazón", escribió Farro en una publicación en la que agregó fotos con su padre en el día de su casamiento con Leandro Herrera. "Creí o quise creer que eras eterno", agregó.

"Te fuiste demasiado rápido de esta vida, pero sé que fuiste feliz, que sentiste orgullo de mi y eso me da paz. No sufriste, te fuiste tranquilo, ahora si podes descansar sabiendo que estamos todos bien y te amamos demasiado. Te amo, te amé y te voy a amar toda mi vida, fuiste mi ejemplo, fuiste mi todo. Jamás voy a entender por qué la vida es así, pero así es!", concluyó.

Hace unos días, Farro fue noticia luego de revelar una tajante decisión que tomó a sus 46 años. Durante una entrevista radial se refirió a los proyectos que tiene con su pareja y habló sobre la posibilidad de tener un hijo juntos. Recordemos que la actriz es madre de Diego, de 28 años, quien vive en Uruguay.

"Lo pensamos en algún momento. Él tiene su hijo de 9 años, que es mi hijastro, y yo ya no puedo tener hijos así que no voy a ser mamá nunca más", expresó en diálogo con Detrás de escena (AM 540), el ciclo que conduce Daniel Gómez Rinaldi.

Mónica Farro.

Luego contó detalles sobre el proceso quirúrgico al que se sometió: "Me cautericé las trompas; se cortan y eso es de por vida; no es que en algún momento podés deshacerlo y retomas tu vida normal, como cuando te las ligaban. Fue hace varios años, y lo que hice fue cortarlas luego de una conversación muy importante con mi marido", sostuvo. "Lo decidimos a conciencia porque era algo para toda la vida. Lo hice a los 43 años y ahora tengo 46", concluyó.