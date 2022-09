El durísimo descargo de Mónica Farro tras el denigrante comentario de Malena Pichot

En las últimas horas, un inesperado cruce protagonizaron Mónica Farro y Malena Pichot luego que la vedette expresara sus diferencias con algunos aspectos del movimiento feminista durante una entrevista con IP Noticias.

"Yo no soy ‘muerte al macho’, a los hombres los necesitamos. Me gustan los piropos, me gustan que me abran la puerta del auto y si eso hace que no sea feminista, entonces no seré", expresó la uruguaya.

"No soy de las que se van a desnudar al Obelisco y quieren que maten a los hombres. Violencia hay en todos lados. El feminismo está bueno, está bien que nos respeten, que no nos maten, que nos paguen igual. Hay un montón de cosas que me parecen bien, pero nunca me sentí en ese lugar por debajo del hombre", agregó.

Tras enterarse del comentario, Pichot se volcó a sus redes sociales para compartir una dura opinión sobre Farro. "Mónica Farro vive de complacer a los hombres, o sea es su trabajo literal, vive de ser agradable a la vista para los hombres y a todo lo demás. Vive de ser una fantasía de los varones, por supuesto que no es feminista", disparó contundente la humorista.

Malena Pichot.

Como era de esperarse, Farro no se quedó de brazos cruzados y publicó un descargo en Twitter. "Qué enferma está la sociedad que no hay democracia para opinar y estas mujeres que, se embanderan con la palabra, solo insultan a otras mujeres, ¿no serán machistas? Jajaja ¿No se bancan que yo piense distinto? ¿Por qué?", expresó en un primer mensaje.

"¿Y si no se identifican con lo que digo por qué se hacen cargo? Yo pienso como tengo ganas, cuando me cagaban a palos, ustedes no estaban, pueden pedir lo que quieran como se les antoje y no todos debemos estar de acuerdo con las formas, si son las de ustedes es su tema, ¡las mías no!", agregó.

Finalmente, se refirió al comentario en el que Pichot afirmaba que Farro no era feminista porque "vive de complacer a los hombres": "Y eso no les da derecho a denigrarme o rebajarme... Yo no hablo en personal, yo hablé en general, el ataque de ustedes tratándome de p... es directo, vayan a masturbarse que es muy sano y no me jodan a mí ¡ridículas!".