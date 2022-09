Darío Barassi se rio del look del Chino Leunis en la playa: “Mucha…”

El Chino Leunis fue convocado de urgente para cubrir a Darío Barassi en la conducción de 100 argentinos dicen, uno de los programas más destacados de entretenimientos en la televisión argentina.



Sucede que la hija menor del conductor había sido internada y se vio obligado a ausentarse del programa. Superado el mal momento, volvió al ciclo y se mostró agradecido y divertido con el presentador de El Hotel de los Famosos.

“Ay, lo bueno que está el Chino’, ‘ay, lo parto en ocho al Chino’. ¡Me rompe las pelotas! Todas están así”, expresó, fiel a su estilo Darío Barassi sobre las reacciones que había despertado su reemplazante momentáneo.



“Lo empecé a seguir en Instagram. No lo seguía. ¡Ay, me dio vergüenza decir que no lo seguía en Instagram!”, comentó luego el conductor de 100 argentinos dicen, quien en ese momento lanzó un desopilante comentario.



“Es muy sunguero. Mucha sunga. Me sorprendió”, comentó Barassi acerca de las fotos que subió el Chino Leunis durante sus vacaciones en República Dominicana, más precisamente en Punta Cana.



“Tiene con qué, dice Luli. Ya sé que le viste el ‘tobul’. Sí, sí. Lo vi, muy dotado”, continuó con mucho humor el conductor, mientras señalaba a su productora y generaba la risa de los presentes en el estudio.





“Leí por ahí que somos el programa con más reemplazos. ¡Qué pesado soy! Si no es vacaciones, son problemas. No es fácil ser yo”, bromeó luego Barassi, haciendo un poco de humor superado el mal momento.



“De alta, al fin. En este momento estamos terminando de desayunar los cuatro juntos y es básicamente la definición de alivio y felicidad. Este es un posto de agradecimiento, porque a pesar de no haber sido nada grave lo que tuvo Inés, fue por lejos el peor momento de nuestras vidas”, había comentado el conductor.