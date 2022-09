Dario Barassi rompió el silencio tras la internación de su hija Inés: “Es una infección”

Darío Barassi debió ausentarse de su programa '100 argentinos dicen' debido a un problema de salud de su pequeña bebé. Esta semana, dieron a conocer que el conductor faltará algunos días a las grabaciones del ciclo de TV debido a que su hija Inés tuvo que ser internada, sin dar muchos más detalles.

Por estas horas no había demasiada información al respecto, pero sin dudas esta complicación en la familia de Barassi preocupó mucho a todo el ambiente. Por tal motivo, el propio conductor decidió pronunciarse en sus redes sociales para hablar sobre la salud de la pequeña Inés.

"Es una infección viral, ya tendremos el alta. Tiene un poquito de reflujo que es lo que tienen todos los chicos. No es ni mucho más ni mucho menos que eso. Fue intenso, angustiante, la pasamos para el or... todos. Obvio que sí", relató Darío en una de sus stories de Instagram, arrojando un manto de tranquilidad pero confesando que también como padres no la pasaron bien y se asustaron.

Inés nació hace poco más de un mes y sin dudas hay que tener muchos cuidados para con ella. Es la segunda hija de Barassi y su esposa, la psicóloga Lucía Gómez Centurión, recordando que también está la joven Emilia, que ya tiene tres años. El conductor se mostró molesto por los comentarios que trascendieron sobre su hija más chica.

"Ni en pe... iba a aparecer en redes para clarificar ni contar nada porque es un momento muy personal el que estoy viviendo. Pero atento a que veo titulares que me desquician, sobre todo vinculados a la salud de mi hija, o mi futuro laboral, aparezco mínimamente por acá. Porque hasta que no esté en mi casa con mis dos hijas no quiero ni aparecer por acá, porque quiero estar tranquilo y en paz".

"Mi hija está totalmente fuera de peligro, desde hace varios días. Pero como es una bebita muy chiquita, de 30 días hay que hacerle 10.000 estudios. Por protocolo se estudia e intensifica todo. Eso es lo que nos demora en la internación. Cuando esté más tranquilo contaré un poquitito más, lo que sea necesario", cerró Darío en su publicación.

El conductor también agradeció el interés de todos sus seguidores, recordando que tiene más de 4 millones de usuarios en la red. "Gracias a toda la gente por toda la preocupación, por todo el afecto. Lo que más me importa en esta vida son mis hijas, lo que más quiero es que estén sanas las dos. Por suerte así lo están", aclaró.

Con estos días de ausencia en el programa, el Chino Leunis tomó el lugar de Barassi para reemplazarlo en la conducción y apoyar a su colega. "Mi hija está perfecta. En breve vamos a estar todos en casa. No inventen zonceras, menos cuando involucra la salud de una beba tan chiquita", cerró con contundencia Darío. Afortunadamente, la pequeña Inés está bien.