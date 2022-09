La frialdad de Jorge Rial ante la muerte de Carlitos Balá

Si bien muchos salieron a expresar su tristeza por la muerte de Carlitos Balá, hubo algunos que se mostraron indiferentes a la tristísima noticia. Tal fue el caso de Jorge Rial, quien se expresó sobre el fallecimiento del emblemático presentador infantil en su programa radial.

"Nunca lloré la muerte de un famoso, jamás. Las lágrimas las dejo para llorar a mis seres queridos. No sé, yo lo vivo de esa manera", manifestó con frialdad.

Y frente al micrófono, indicó: "Me conmueve más el dolor de la gente, esa cosa de sensación de dolor masivo y popular que el fallecimiento de esa persona en sí. Quizá sea porque hace mucho que convivo con los famosos y aprendí a poner una distancia".

Carlitos Balá

"Por eso ahora que pasó lo de Carlitos Balá no me voy a poner a hacer un racconto de su vida ni me voy a hacer el emocionado, porque no es así. Como tampoco me va a pasar si un día pasa con Mirtha Legrand", agregó.

Jorge Rial

Por último, Rial enfatizó: "Habrá muchos a los que les dará por llorar, a mí no. Yo aprendí a sacarme eso de idealizar a los famosos. Yo los vi cómo tratan a la gente, cómo son en realidad, los conozco a la perfección".