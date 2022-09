El novio futbolista de Morena Beltrán reveló desde cuándo salen: “Todo empezó en…”

Una foto, apenas una foto alcanzó para activar una bomba. Ese posteo de Morena Beltrán acompañada amorosamente con un futbolista se transformó en una noticia de magnitud, porque siempre rondaron rumores en torno a su plano sentimental. Tomás Mantía explicó el origen de este noviazgo.

Desde que tomó corporeidad esta información, se intensificó la búsqueda de más detalles. Pero la periodista de ESPN optó por el perfil bajo y eligió no referirse a esta historia de amor que escribe con el defensor central que se desempeña en Flandria.

Los medios desean adentrarse en pormenores de la relación, ávidos por saber todo lo que circunda a esta pareja nueva, que ya se convirtió en tendencia, a tal punto que el nombre del jugador subió en las plataformas de datos futbolísticas hasta el segundo lugar, solo detrás de Lionel Messi.

Todos, absolutamente todos, procuran profundizar en este noviazgo y sobre todo en datos de Tomás, que se erigió en la envidia de miles de hombres. Y finalmente, Mantía se animó a contar algunas cuestiones en una charla con el periodista Juan Etchegoyen.

En su Mitre Live, el comunicador especificó el diálogo que mantuvo con el novio de Morena, más allá que prefirió no brindar una entrevista tradicional, pero si juntó valor para aportar información desconocida y terminó por corroborar el momento en que surgió el amor.

“Pude hablar con él, hace una hora más o menos y me confirma todo, hago hincapié en esto porque hasta ahora no estaba confirmado, Tomás me iba a dar una nota pero al final se arrepintió y yo pensé que se arrepentía por el tema de Morena pero me dijo que no y ahí empezó a brindarme los detalles del romance”, explicó Etchegoyen.

Hasta que se sumergió en el meollo, en el quid de la cuestión y narró el punto cero de la pareja, ese primer instante de enamoramiento y sorprendió porque data de hace varios años. Tomás confesó: “Nos conocimos en Mar del Plata en el 2019, yo jugaba en Alvarado y fue por un amigo en común que tenemos, tenemos en común la pasión por el fútbol, hace más de un año y medio que estamos saliendo, no soy bueno con las fechas”.