Adrián Cormillot contó cómo fue el día que Felipe Pettinato le pidió parecerse a Michael Jackson

Como invitado a PH Podemos Hablar, el doctor Adrián Cormillot contó cómo fue el día en el que Felipe Pettinato se acercó a la clínica familiar a plantearle que quería parecerse físicamente a Michael Jackson.



En el clásico punto de encuentro del ciclo de Telefe se estaba hablando adicciones y, ante la pregunta de Andy Kusnetzoff sobre si se especializaba en adicciones, el hijo de Alberto Cormillot reveló la historia.

“Lo que yo trato son trastornos de la conducta de los hábitos en general. Atendemos muchos casos de anorexia y bulimia. Hacemos muchos casos de alcoholismo también”, explicó Adrián Cormillot.



En ese momento, el conductor del programa le preguntó si había tratado a Felipe Pettinato. “Fue paciente de la clínica hace muchos años. Estaba con un tema de peso. No era una cuestión del tipo anorexia. Era para parecerse a Michael Jackson”, recordó.



“Lo cuento porque él lo contó. En su momento trabajamos mucho por ese tema”, agregó Cormillot. Ante esto, Andy quiso profundizar en la cuestión: “¿Como se trabaja eso? ¿Por dónde arrancás?”, preguntó.



“Por empezar, en principio, hay que aceptar que él quiere parecerse a Michael Jackson. O sea, no oponerse a su deseo”, contestó el nutricionista Adrián Cormillot, quien explicó la importancia de ese primer paso.

Felipe Pettinato.

“Mientras no interfiera en su vida diaria ni en la vida de terceros. O sea, si no jode a nadie… Si no perjudica a su trabajo, él trabajaba de imitador de Michael Jackson, uno lo tiene que aceptar”, agregó.



“Si vos, como profesional, te oponés a su deseo, lo confrontás y le decís que no está bien parecerse a Michael Jackson, ya no tenés paciente. Hay que aceptarlo”, argumentó el nutricionista.