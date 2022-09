Charlotte Caniggia volvió a pasar por el quirófano y compartió una foto

Charlotte Caniggia volvió a hacer de las suyas en las redes sociales. La mediática, que cosecha 1.4 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, sorprendió a todos al compartir un canje de un centro de estética previa a realizarse una nueva cirugía estética.

"Si quieren privacidad y confianza, no duden en venir. Tiene dos quirófanos propios, habitaciones privadas y todo lo que nos gusta cuando queremos vernos divinas", expresó Charlotte en su posteo, sumando dos fotos recostada en la camilla recibiendo suero.

Como era de esperarse, la publicación generó una catarata de comentarios. Muchos cuestionaron a la mediática por someterse a una nueva cirugía estética. La hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis optó por no responder ninguno de los mensajes recibidos.

Recordemos que durante su participación en Flor de equipo, el programa que conducía Florencia Peña por la pantalla de Telefe, la mediática reveló sobre las cirugías: "Yo creo que todas las mujeres del ambiente se operan, la mayoría están re operadas pero ninguna lo cuenta".

"Uno se quiere ver bien ¿o no? Todo el mundo se opera de joven porque no te vas a operar a los 80 años que te estás por morir", agregó Charlotte.

Además aseguró que no se arrepiente de ninguna de las operaciones que eligió: "Creo en las decisiones que tomé y me he hecho algunas cositas, pero tampoco que soy una Barbie; fue para mejorar algunas cositas".

En 2017 fue invitada por Susana Giménez al sketch de "La empleada pública". En esa oportunidad Charlotte disparó una declaración que generó fuertes repercusiones: "Prefiero hacerme una lipo que ir al gimnasio".