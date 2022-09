Alberto Cormillot reveló por qué su mujer no le deja cambiarle los pañales a su hijo

El fin de semana pasado Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini festejaron el primer año de vida de su hijo Emilio, a quien, además, bautizaron en la iglesia Nuestra Señora de la Dulce Espera, donde fueron acompañados por familiares y amigos.



“El bautismo fue muy emocionante. Después hubo una reunión familiar, con amigos míos y de Estefi. Emilio había estado con fiebre desde dos días antes y no sabíamos si se iba a hacer, pero se recuperó para el mismo día”, explicó Cormillot.



“Esto no lo siento como volver a vivir porque la vez anterior fue hace casi 50 años. Imaginate que mi nieta fue la madrina. Es raro visto desde afuera, pero como yo estoy acostumbrado a mi propia vida, no es una cosa que me impresione demasiado”, agregó el prestigioso doctor.

Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini y Emilio.

“Soy una mezcla de lo que hacían los padres de antes y lo que hacen los de ahora. Yo me levanto a las 4 de la mañana, así que a mí no me despierta de noche. Estefi no me deja cambiar pañales porque dice que soy malo, pero sé hacerlo”, reveló Cormillot.



“También lo baño y, a última hora, que es el tiempo que estamos los tres, muchas veces elige estar conmigo y hacerme cosas en la cara, jugar conmigo y demás”, añadió Alberto en La Tarde del 9.



Asimismo, el nutricionista explicó: “Los ojos son una mezcla, aunque, según Estefi, son más parecidos a los míos porque son celestes”. Ante esto, Pasquini agregó: “Hace unos días Alberto agarró una foto y puso la mitad de la cara de Emilio y una de él de bebé y eran muy parecidos. Pero de mí, físicamente, no tiene nada”.

Por último, hablaron del futuro del pequeño Emilio. “Las prioridades para cuidar a Emilio son el amor y darle la mejor educación posible en una zona cercana. La cercanía es importante porque queremos que después se pueda juntar con sus compañeros y que no tenga que viajar dos horas para eso”, sostuvo Alberto Cormillot.



En tanto que Estefanía también hizo hincapié en la crianza. “Que se críe en un entorno como éste, donde no hay gritos, nos respetamos, nos escuchamos, todo se habla y somos todos iguales”, concluyó.