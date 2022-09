Qué dijo el hijo menor de Nazarena Vélez sobre el embarazo de Barbie Vélez

Barbie Vélez se encuentra atravesando un gran presente. A meses de casarse con Lucas Rodríguez, la joven actriz se encuentra en la dulce espera de su primer hijo. La llegada del bebé será en febrero y espera ansiosa el gran día.

Esta semana, brindó una entrevista a Nosotros a la mañana, el ciclo que conduce El Pollo Álvarez en eltrece, y contó cómo tomó la noticia su hermano menor, Thiago. "Se sorprendió y se emocionó mucho", señaló sobre el pequeño que Nazarena Vélez tuvo con Fabián Rodríguez, el padre de su esposo.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

Y agregó: "A mí me daba un poco de miedo porque no sabía cómo se lo iba a tomar, quizás por celos…porque es muy mimado. Pero la verdad es que se emocionó y después dijo que quería que fuera varón, así podía jugar más con él. Está muy en esa".

También, frente a las cámaras del canal del solcito, se refirió a su relación con su pareja. "Estamos juntos hace cinco y, la verdad, es que todo es hermoso. Se dio todo en el tiempo perfecto y no lo cambio por nada. Él es un compañero increíble, ahora que estoy más sensible con un montón de cambios hormonales…tener a alguien como él, no les puedo explicar lo que significa. Estoy feliz".

Días atrás, en LAM anunció que será un varón y contó cuáles son los posibles nombres. "Me gusta mucho es Salvador; después está Bautista, pero a Lucas no tanto. Después está Baltazar también. Esos tres nombres serían, pero no les voy a decir el final final", expresó Vélez.