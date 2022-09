Mirtha Legrand confesó cuál es su preocupación física: “No me siento segura al…”

Tras estar alejada años de las cámaras por el coronavirus, Mirtha Legrand regresó a la televisión con una emoción tremenda. La Chiqui fue remplazada por su nieta, quien se quedó con los almuerzos pero lo convirtió en su propio programa. Ahora bien, la estrella argentina en su vuelta se mostró muy feliz.

"Querían que La Chiqui vuelva, y acá estoy. Tanto lo pidieron, y la Chiqui volvió. Me acompañó con una voz preciosa: ‘Con ustedes, la señora Mirtha Legrand’. Divina Nelly, nunca la olvidaré. Pensé que no volvía más. Me costó reponerme, me pasaba todo el día leyendo y me dijeron que huya de la cama", comenzó recordar a su locutora y hablando de su regreso.

Eso no fue todo porque Mirtha continuó: "Ahora hago kinesiología con Guillermo". Ahora bien, resulta que Mirtha Legrand sorprendió al hablar sobre el miedo que tiene por su vuelta: "Estuve 300 días encerrada en mi casa, sin salir al balcón y eso me afectó bastante. Le dije al doctor que quería ser la de antes y él me respondió: ‘Trabaje, Mirtha’. Esta es una lección para todos”.

La famosa contó qué le preocupa en su salud física: "Estoy un poco nerviosa. Me tiemblan las piernas y no me siento segura al caminar. Por eso le pedí a Mónica que me ayudara". Cabe recordar que hace algunos días atrás fue Nacho Viale quien habló del regresó de Mirtha.

Fue en diálogo con LAM que el productor reveló: "Fue súper nervioso todo porque había que encajar muchas cosas. Es difícil hacer una escenografía que contenga dos dinámicas de programa distintas. Creo que vamos a ir evolucionando con el aire, Mirtha también. Era importante que ella se sacara sus nervios, que son lógicos después de la vuelta".

"Creo que Mirtha se sintió un poco nerviosa y sobre todo pasó algo que ha repetido varias veces de la pandemia: se sentía un poco más insegura que otras veces y es lógico. Me parece que estuvo mucho tiempo encerrada, mucho tiempo con incertidumbre. Y bueno, hoy llegó el día. Creo que lo va a disfrutar a partir de mañana: hoy no sé si lo disfrutó", agregó.

Y continuó: "En los últimos años, y Mirtha se ha cansado de decirlo, esto es como un homenaje que ella le hace a la vida. Ella muchas veces habló de la palabra ‘disfrute’. Ella disfruta haciendo lo que le gusta, a Mirtha le gusta eso. Cuando ella dice ‘les he dado mi vida’, es literal. Es su motor, su nafta diaria. Creo que lo siente y le gusta mucho, mucho, mucho".