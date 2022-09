Josefina Pouso definió quién besa mejor: ¿Jorge Rial o Yanina Latorre?

En su vuelta a LAM, Ángel de Brito felicitó a Josefina Pouso por su desempeño durante su ausencia y la indagó sobre cómo fue el recibimiento del resto de las Angelitas, que, según él, no suelen ser muy elogiosas.



“Estoy sorprendido, porque todos me hablaron bien, cosa que no pasa nunca”, dijo el conductor de LAM luego de felicitarla a Josefina Pouso por su participación en las últimas semanas en las que estuvo ausente.



“Nos picoteó a las dos”, reveló Pía Shaw, quien se repartió días de reemplazo de De Brito con Yanina Latorre. “Pero con un beso no alcanza, habrás hecho otra cosa”, acotó, pícaro, el conductor.



“¿Quién besa mejor? ¿Rial o Yanina?”, le preguntó, fiel a su estilo, Ángel de Brito a Josefina Pouso, quien al principio estuvo por tirar la pelota afuera, pero terminó contestando y hasta argumentando.



“No me pongas en ese compromiso. Pero con Yanina fue mucho más apasionado”, expresó la panelista, quien mantuvo una relación fugaz con Jorge Rial, hoy conductor de Argenzuela, por la pantalla de C5N.



“Porque había odio ahí”, acotó, nuevamente picante, Ángel de Brito. “Viste cuando hay mucha tensión previa y cuando sucede estalla todo”, explicó luego Josefina Pouso, siguiéndole el juego al presentador.





“¿Se podría decir, entonces, que Yanina es la que te besó mejor?”, volvió a preguntar De Brito, esta vez más serio. Y, si bien dudó en responder al principio, Josefina eligió y contó las razones de su elección.



“No podría decirlo. No podemos comparar. A mí me gustó más el beso de Yanina, más tierno, más carnoso, pusiste trompita”, contestó y le dijo a Yanina Latorre, quien agregó: “Si te chapo, te chapo bien”.