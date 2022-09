El video de Lali Espósito y Peter Lanzani que desató rumores de reconciliación

Lali Espósito se encuentra en uno de los mejores momentos en su carrera. Y es que, la cantante está agotando cada concierto que anuncia. Como si fuera poco, hace algunos días atrás, la famosa abrió su corazón y por primera vez habló públicamente sobre su sexualidad.

"Fui, de manera inconsciente, compartiendo a través de mi música y con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y de sentir amor en el formato que sea. Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera", comenzó.

Y continuó: "Me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería... por ejemplo que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad. Como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones. De manera inconsciente también, es que yo era la construcción de la chica de la tele, que era políticamente correcta".

"En los últimos años me di cuenta que en mi música yo necesitaba ser más franca. Sentía que hay un público que necesita representación. Yo lo hago a través de una canción; hago una canción como N5 y no tengo la necesidad de explicar si eso es real o no. Habla la canción... No sentí la necesidad de explicar demasiado", reveló.

Fue entonces que confesó: "Porque aprendo mucho de la comunidad LGBTI y me siento muy agradecida. He tenido la suerte de estar rodeada siempre de personas que me han ido enseñando que existen otras maneras de vivir. Dado el lugar del que vengo, agradezco mucho tener un altavoz".

Ahora bien, hace un tiempo Peter Lanzani habló sobre la enemistad entre Lali y Tini Stoessel: "Me parece increíble enemistarlas. Siempre todo el mundo enemista a todos con todos, me parece muy hipócrita eso. Son dos artistas impresionantes. No me sorprende y va a ser increíble lo que hagan".

Como si fuera poco, hace algunas horas se filtró un video de Lali Espósito y Peter Lanzani juntos. Fue entonces que los rumores de reconciliación no tardaron en aparecer. Y es que, se los ve abrazados, pero rodeados de amigos.