Viviana Canosa sorprendió a sus seguidores con un nuevo anuncio: "Próxima semana..."

Desde su baja de A24, Viviana Canosa ha elegido comunicarse con sus seguidores a través de las redes sociales, y en esta oportunidad sorprendió con un anuncio que será del interés de quienes la veían cada noche en televisión.

Mientras evalúa propuestas y estrategias para su vuelta a los medios, Viviana Canosa escribió desde su cuenta de Twitter: "¡Próxima semana hacemos un Instagram Live y hablamos de todo! Los extraño y tengo muchas ganas de conectarme con ustedes", expresó la periodista que recientemente hizo una exitosa transmisión en vivo desde sus redes que fue seguida por más de 30.000 personas.

Próxima semana hacemos un Instagram Live y hablamos de todo!

Los extraño y tengo muchas ganas de conectarme con ustedes. — Viviana Canosa (@vivicanosaok) September 14, 2022

La semana pasada, más allá de su reaparición desde un vivo de Instagram, Viviana Canosa visitó el programa +Realidad (LN+), en donde en diálogo con Jonatan Viale logró una notable medición en el rating. En dicha oportunidad, se refirió a su polémica salida de A24, luego de haber acusado que fue víctima de la censura, poque según la conductora aseguró le impidieron emitir un informe sobre el ministro de Economía Sergio Massa.

De hecho, durante su vivo en Instagram, sobre su salida de A24 Canosa remarcó: "Nunca pensé que la primera medida del superministro era censurarme. Massa es un facilitador de negocios, y yo apenas soy una humilde periodista de televisión que estaba haciendo un éxito en esa pantalla. Está claro que prefirieron a Sergio Massa y no a mí. En América, con Massa, no se jode. Fue censura".

En su transmisión desde las redes sociales, Viviana Canosa también se refirió al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "La custodia no funcionó, nadie se avalanzó sobre Cristina Fernández de Kirchner, la dejaron ahí seis minutos más sola firmando libros. El arma era vieja, no funcionaba bien. El asesino no supo manipular el arma, el teléfono se borró. A la novia del acusado la detuvieron varios días después. Pero ellos no nos dan explicaciones. Ahora, si vos tenés dudas sobre el atentado, sos un traidor a la patria", opinó la periodista sobre el intento de magnicidio.