Qué look vistió Lali Espósito para “romperla” en el Festival de San Sebastián

No era para menos, porque se sabe lo que puede generar a partir de su sensualidad y su extrovertida personalidad. Lali Espósito revolucionó a todos en el Festival de San Sebastián, el evento de cine al que fue invitada, desatando pasiones y llevándose todas las miradas a partir del look que eligió vestir para la ocasión.

Lleva apenas unos pocos días en España pero ya es furor. Lali llegó a suelo europeo esta misma semana por compromisos laborales y no perdió el tiempo en cautivar al público español con su presencia. Ya participa en un reconocido programa de TV como lo es 'El Hormiguero', pero su presencia en el festival de cine también dio que hablar.

En las redes sociales del evento postearon la llegada de la cantante, quien lució un vestido negro súper corto, con brillos y corset escote corazón que realzó su figura. Por supuesto, esto tuvo una esperada réplica a través de los seguidores, encantados con el atractivo de la artista pop.

El outfit lo acompañó con unas sandalias negras altas. En cuanto al cabello, decidió llevarlo suelto y optó por un make up tranquilo, pero siguiendo la tendencia del “smokey eyes''. En esta ocasión, no lució muchas joyas o accesorios, solo usó una gargantilla plateada que iluminó su cuello.

"Que fantasía San Sebastián", posteó en el feed de su Instagram, arrobando a la cuenta oficial del festival y en una cadena de reacciones que no se hicieron esperar. "Una diosa total", "No me decido si quiero ser vos para tener ese vestido, o ser ese vestido para llevarte puesta a vos... un fuego Lali", "Me estaría encantando el vestido corset", "Fantasía tú", "Rompeme el corazón", entre otros, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Aquella publicación de Lali tuvo casi 415 mil likes en menos de un día, en un carrete de imágenes donde además de las fotos también tiene dos videos cortos en los que se la puede ver caminando por el lujoso recinto del evento luciendo su vestido.

Espósito llegó esta misma semana a España luego de la final de La Voz Argentina, en la que terminó con el segundo lugar del certamen de la mano de su talentosa concursante Ángela Navarro. La ganadora de la edición fue Soledad Pastorutti, con Yhosva Montoya.

Lali tiene pautados varios conciertos de una nueva gira por nuestro país para el año próximo, sin embargo hoy está en tierras europeas para participar del reconocido programa 'El Hormiguero', donde integrará el staff habitual del formato y ya causando una revolución total al preparar en vivo un 'fernet viajero'.